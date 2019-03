Megérkezett a kikötőbe a Norvégia partjainál bajba jutott hajó

A kormány már a hét elején lemondásra szólíthatja fel a fizikailag és mentálisan egyaránt megroggyantnak látszó tory vezetőt. A legutóbbi napok eseményei megpecsételhették Theresa May politikai pályafutását A 62 éves kormányfő megfáradt, feladatai ellátására szellemileg és testileg képtelen ember benyomását keltette mind a westminsteri parlamentben, a Downing Street 10.-ben és Brüsszelben, az Európai Tanács csütörtöki ülésén. Az, hogy a nyilvánosság előtt imamalomként hajtogatja saját, a parlament által kétszer visszautasított Brexit-stratégiáját, köztudott volt, de az elmúlt héten, beszámolók szerint a konzervatív párti frakció tagjainak támogatását kereső megbeszélésen, illetve az Unió vezetői és a 27 megmaradt tagország elnökei-miniszterelnökei jelenlétében tartott meghallgatáson is csalódást és megrökönyödést okozott kevéssé koherens és meggyőző fellépésével. A The Times napilap szombati számában külön cikk foglalkozik May egészségi állapotával. A szerző, Kat Lay orvosokra és pszhichológusokra hivatkozva úgy véli, hogy hangjának többszöri elvesztése kritikus helyzetekben mélyebb okokra utal. A politikus 2013 óta szenved 1-es típusú, inzulinfüggő cukorbetegségben, aminek a rá nehezedő nyomás, stressz, alváshiány és a rendszeres, egészséges étkezés hiánya minden bizonnyal súlyosan árt. A vasárnapi brit lapok egymást próbálják felülmúlni a kormányfő eltávolításáról szóló hírekkel. A The Sunday Times információi szerint “lázas telefonálgatások után a legmagasabb rangú miniszterek megállapodtak abban, hogy a kormányfőnek le kell mondania, miután mérgező és kiszámíthatatlan, hajmeresztő ítélőképességű figurává vált”. Az összeesküvők állítólag a hétfői kormányülésen konfrontálják a hétvégét vidéki rezidánciáján, Chequersben töltött May asszonyt. Ha elutasítja a visszavonulás lehetőségét, a miniszterek tömeges lemondással fenyegetőznek majd, illetve a nyilvánosság előtt követelik a fejét. A múlt év végi bizalmatlansági indítvány megnyerése után a toryk hivatalosan ez év december 12-ig nem intézhetnek kihívást Theresa May ellen. A lázadók ezekben a válságos napokban el akarják kerülni a hosszú demokratikus vezetőválasztási folyamatot, így ez év végéig a kormányfő de facto helyettesét, David Lidingtont ültetnék be a székébe ügyvezetői minőségben, hogy levezényelje a Brexit életbe lépését. A Sky News vasárnapi hírmagazinjában, Sophy Ridge showjában megszólaltatott Philip Hammond, maradás-párti pénzügyminiszter igyekezett távol tartani magát a puccs-sztoritól. Inkább arra emlékeztetett, hogy a szigetország alig két hét múlva a no-deal Brexit, vagy a kilépés visszavonásának súlyos választása előtt állhat. Ilyen körülmények között “nem a kormányfő vagy bármely más egyén, hanem az ország jövője a kérdés”. Szombaton egymillióan tüntettek Londonban, a Hyde Park Corner és a Parliament Square között rendezett békés felvonuláson az Európai Unió elhagyása ellen. E sorok írásakor közel ötmillióan írták alá az 50. cikkely visszavonását követelő petíciót. Párhuzamosan folytatódott a March to Leave elnevezésű távozás-támogató menetelés a kilépéssel jelképesen összefonódott Sunderland és London között. A UKIP egykori, a Brexit Párt jelenlegi vezetője, Nigel Farage részvételével folyó demonstráció március 29-én, az eredeti, mára elszállt Brexit D-Day-en fejeződik be.