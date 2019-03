Orosz „zarándoklaton” járt az ukrán elnökjelölt

Az Ukrán Nemzetbiztonsági Szolgálat is vizsgálatot folytat az államfői posztra pályázók egyikének erősen "gázszagú" minapi moszkvai tárgyalásai ügyében.

Kilenc nappal a március 31-re kitűzött ukrajnai elnökválasztás előtt, Jurij Bojkót, aki a közvéleménykutatások alapján tartósan a negyedik helyen áll, eléggé leszakadva az első háromtól - mentora, az elkötelezetten oroszbarát Viktor Medvedcsuk társaságában - Moszkva környéki rezidenciáján fogadta Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök, és a találkozón jelen volt Alekszej Miller, a Gazprom első embere is. Medvegyev a súlyos válságban levő orosz-ukrán viszonnyal magyarázta, miért tartotta indokoltnak a találkozót, amely lehetőséget adott egyes gazdasági kérdések, például a gáztranzit - vagyis az orosz gáz Ukrajnán keresztül Európába történő továbbítása - ügyének megvitatására is. Bojko, aki Ukrajna egykori energetikai minisztere, az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint kijelentette: kész kölcsönösen elfogadható alternatívákat felajánlani az orosz félnek az év végén lejáró tranzitmegállapodás meghosszabbítására. Az más kérdés, hogy Bojkónak erre semmilyen befolyása sincs, elnökjelölti esélyeit illetően pedig irányadó lehet az, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogadta őt. Ukrajna 2015 novembere óta közvetlenül nem vásárol orosz gázt. Most az oroszok felvetették Bojkónak, hogy ezer köbméterenként 240-260 dolláros áron készek lennének gázt exportálni Ukrajnának. Az ukrán állami gázvállalat sajtószolgálata komolytalannak nevezte az ajánlatot, és közölte: éppen most vettek az európai piacon 226 dolláros átlagáron, áprilisra pedig 217 dolláros ár várható. A dialog.ua ukrán hírportál a Kremlhez közeli forrásokra hivatkozva valószínűnek tartja, hogy a Gazprom kedvezményesnek mondott ajánlata, valamint készsége arra, hogy beszálljon az ukrajnai tranzitvezetéket működtető konzorciumba valójában külpolitikai szempontból értelmezendő: orosz részről így akarják ellensúlyozni az Északi Áramlat 2 körül kialakult negatív európai hangulatot. Közvetlenül azután, hogy nyilvánosságra került, a Gazprom teljesen be akarja szüntetni a gázszállítást Ukrajnán keresztül, az Északi Áramlat támogatói körében kétségek támadtak. Néhány forrás úgy tudja, Angela Merkel német kancellár Moszkva tudomására hozta, hogy ez "megnehezíti a projekt ügyét". Bojko és Medvedcsuk elemzők szerint nagy valószínűséggel csupán gyalog volt a sakktáblán, ráadásul nem is igazán értékes pozícióban: igaz, hogy Oroszország általuk kifejezésre juttathatta kompromiszumkészségét, de mindketten meglehetősen súlytalanok ahhoz, hogy véleményük komolyan számítana - idézte a Kremlhez közeli forrását az ukrán hírportál, és hozzátette: makacsul tartja magát az az értesülés, miszerint a Gazprom vezéréigazgatójának a széke inog. Bojkóról eddig leginkább csak akkor írt a sajtó, amikor évekkel ezelőtt két fúrótorony eladása körül botrány robbant ki, de az akkori szakminiszter szerepe tisztázatlan maradt. Számítások szerint az ukrán államot 300 millió dollár kár érte, az ügyet a külföldi sajtó is "Bojko tornyai" néven emlegette, de az ukrán főügyész úgy nyilatkozott, hogy nincs semmilyen terhelő adat Bojkóra nézve. Most az elnökválasztási kampányban sem igazán aktív, és elemzői vélekedések szerint valószínűleg csak az ország keleti, illetve déli részén élő szavazóknak köszönheti a negyedik helyét. Legutóbb nem élt azzal a lehetőséggel sem, amelyet a Novoje Vremja hetilap kínált föl hat elnökjelöltnek: hét azonos kérdésre kellett választ adniuk, két hetet kaptak rá, de Bojko nem küldött be válaszokat. Nem látni még, miként befolyásolja Bojko esélyeit a váratlan moszkvai látogatás, amelyet Porosenko elnök kemény szavakkal ítélt el: azt mondta, hogy az elnökjelölt és Medvedcsuk "térden csúszva járult az agresszor elé". Megfogalmazódott olyan szemrehányás is, hogy Bojko és társa átlépte a vörös vonalat, kapitulált az agresszor előtt, és olcsó gázról beszél, miközben katonák vesztik életüket az oroszok támogatta szeparatisták elleni harcban. Jurij Bojko fő támogatóját, Viktor Medvedcsukot az ukrán sajtóban gyakran csak Putyin komájának nevezik, nem is alaptalanul. Medvedcsuk néhány hete büszkén mondta egy tévéműsorban, meg sem tudja számoni, hányszor találkoztak. Medvedcsuk most tizenöt éves lányának Putyin a keresztapja. Az orosz elnök - aki pedig nem éppen irodalmi munkásságáról nevezetes - még esszét is írt egy lapba Medvedcsukról, aki minden adódó alkalommal kinyilvánítja, hogy ellenzi Ukrajna euroatlanti integrációs törekvéseit.