Rakéta csapódott be Tel-Aviv mellett - Gáza újra háborúba sodródik

A humanitárius katasztrófa szélén táncoló palesztin területen is egyre nő az elégedetlenség, és már a Hamász ellen is tüntettek, ami meglehetősen ritkának számít.

Földig rombolta a hétfő hajnalban becsapódó rakéta a lakóépület egy részét a Tel-Avivtól északra fekvő Mismeret mosávban, csodával határos módon a csapásban senki nem veszítette életét, csupán heten - köztük két gyermek - megsérültek. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szerint a lövedéket- feltehetően egy iráni fejlesztésű Fajr 5-öst - a becsapódástól mintegy 80 kilométerre fekvő gázai övezetből lőtték ki. Ilyen távolról, ilyen erejű rakétával a 2014-es gázai háború óta nem támadtak az izraeli területeket. Kisebbekkel viszont igen: legutóbb éppen két héttel ezelőtt csapódott két rakéta lakatlan területre Tel-Aviv közelében, amire az izraeli légierő is válaszolt. A gyors „ütésváltást” követően a felek már másnap tűzszünetet kötöttek, a hivatalos verzió szerint a gázai övezetet uraló szélsőséges Hamász „véletlenül” nyomta meg az elsütő billentyűt. A kisebb-nagyobb összetűzések folyamatosak az övezet határánál. A The Times of Israel híradása szerint vasárnap egy izraeli tank lőtt Hamász-állásokat, ugyanezen a napon egy palesztin fiatalt is lelőttek, szombaton a légierő bombázott. Közben a palesztinok robbanó anyagokkal és kövekkel dobálták a katonákat, valamint gyúlékony anyaggal felszerelt léggömböket reptettek izraeli területekre - a módszer, ha nem is túl halálos, de nagyon nehéz ellene védekezni, és veszélyes tud lenni.

Lassan egy éve már, hogy a „visszatérés menete” elnevezésű tüntetéssorozat kezdetét vette a gázai övezetben, de még mindig nem merült ki. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa éppen múlt héten fogadott el egy jelentést, - magyar tiltakozás mellett - amely háborús bűncselekményekkel vádolja az izraelieket a túl kemény fellépés miatt. Az Izrael által bírált dokumentum szerint tavaly decemberig hatezer palesztint lőttek meg, 183 emberrel, köztük 32 gyerekkel végeztek az izraeli katonák a határ menti összecsapásokban. Ilyen feszült régen volt a helyzet, és akár háborúba is torkollhat. Főként, miután az utóbbi időben a humanitárius katasztrófa szélén táncoló Gázában is egyre nő az elégedetlenség, és már a Hamász ellen is tüntettek, ami meglehetősen ritkának számít. A radikális csoportnak bevett taktikája, hogy ilyenkor a közös ellenséget felhasználva teremt újra egységet. Közben Izraelben pedig április kilencedikén választásokat tartanak. Az Egyesült Államokban tartózkodó Benjamin Netanjahu kormányfő bejelentette, hogy hamarabb hazatér, és kemény választ ígért. Nem kétséges, hogy az eseményeket a kampányban is fel fogják használni.