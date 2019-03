Koszovó önálló utakon

A héten kellene keresztülvinnie a parlamenten a Brexit-megállapodást Theresa Maynek, ám ő is kezdi elveszteni a reményt.

Megint joggal nevezhetjük “történelminek” és “sorsdöntőnek” ezt a hetet a britek sorsa szempontjából. A Kiderül, át tudja- e vinni Theresa May a parlamenten a sokat emlegetett “érdemi szavazás” keretében Brüsszellel kötött megállapodását. Ha erre csütörtök estig sor kerül, - pénteki napjukat rendszerint választókörzeteikben töltik a honatyák, - az Egyesült Királyság május 22-én csukja be maga mögött rendezett körülmények között az EU kapuját. Ha a voksra annak kilátástalansága miatt nem kerül sor, vagy a kormány alulmarad, illetve nem születik meg az EU számára elfogadható konstruktív ellenjavaslat, a szigetország teljes bizonytalanságba zuhan és április 12-én bekövetkezik a rendezetlen távozás. Bizalmasaival, illetve a kormány és a parlament hangadóival találkozott vasárnap délután vidéki rezidenciáján Theresa May. Voltak köztük a pozíciójára esélyes, vagy arra pályázó politikusok, mint de facto helyettese, David Lidington, a kabinetiroda vezetője, Michael Gove, mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszter és Boris Johnson, volt külügyminiszter. Utóbbi mellesleg egy újabb hangzatos hasonlatával ismét magára irányította a köz figyelmét. A The Daily Telegraph-ban megjelent hétfői publicisztikájában erős angol kifejezésekkel “gyávának” nevezte a kormányt, amely “megfutamodott a Brexit elől”. A lehetséges alternatív megoldások némelyikét, köztük az EU-val megőrzött szorosabb, norvég-típusú együttműködést “katasztrofálisnak” minősítette. A kiszivárgott hírek szerint “feszült hangulatú” chequersi megbeszélésen, melyen a szexizmus látszatával dacolva egyetlen női politikus sem vett részt, csökkent a Mayre nehezedő közvetlen nyomás. Ettől függetlenül több parlamenti képviselő, köztük a befolyásos 1922-es Bizottság egyik vezetője, Nigel Evans is kifejtette hétfőn a BBC hullámhosszán: senki nem akarhatja, hogy Theresa May vezényelje le a Brexit következő fázisát, a kereskedelmi kapcsolatok jövőjéről szóló tárgyalásokat. Hétfőn délelőtt hivatalos kormányülésre került sor a Downing Street 10.-ben, melyen a múlt heti balul sikerült EU-csúcsról és a következő napok parlamenti menetrendjéről is szó esett. A megbeszélést követően a kormányfő parlamenti felszólalása keretében bejelentette, kedden nem veselkedik terjeszti a parlament elé a megállapodást, mert az nem élvezi a Ház többségének támogatását. May dolgát külön megnehezítette, hogy Arlene Fosterrel, a Demokratikus Unionista Párt vezetőjével folytatott telefonbeszélgetése után a DUP közölte, továbbra sem támogatja a brüsszeli-strasbourgi megegyezést. A szavazásnak nem lesz kötelező jogi ereje, mert “olyan határozatok is születhetnek, melyek elfogadhatatlanok az EU számára”. Parlamenti képviselők ettől függetlenül hétfőn este újabb kísérletet készülnek tenni, hogy saját kezükbe vegyék a Brexit irányítását. Ezt az akciót a Sky News csatornán nyilatkozó neves történész, Vernon Bogdanor alkotmányellenesnek nevezte. A napirend meghatározására tett legutóbbi próbálkozásukkor a képviselők csak két szavazattal maradtak alul. Ha ezúttal sikerrel jártak, szerdán kerülhet sorra a különböző változatokat, a no-deal mellett a Brexit-folyamat felfüggesztését, egy második népszavazást, a norvég szisztémát és más “puha”, a vámunió és egységes piac elemeinek megőrzését tartalmazó megoldásokról rendezett szavazás-sorozatukra. Az ellenzék vezére parlamenti válaszában kifejtette, hogy a “kormány kudarcot vallott és cserben hagyta az embereket, akár a távozásra, akár a maradásra szavaztak”. Jeremy Corbyn kifogásolta, amiért May nem próbált konszenzusra jutni az ellenzéki pártokkal. A parlamenti munkahét nem fejeződhet be anélkül, hogy a kormány törvényerejű rendeletet terjesszen be a Brexit-nap megváltoztatásáról, hiszen a törvénykönyvben jelenleg még március 29-e szerepel.