Elköszöntek Simicska emberei, jöhet az „elvált szülők gyermeke”

A Hír TV leköszönő vezetése semmit nem mondott a munkatársaknak, akik biztosak lehetnek benne, hogy komoly változások jönnek a tulajdonosváltás után. A GVH gyorsan jóváhagyta Nyerges Zsolt tulajdonszerzését, pedig más esetekben nem volt ilyen nagyvonalú.