A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a politika és a sajtó hatalmának örvendezett, igaz, a NER-es oligarcha-csere a rászoruló kicsik alig több mint tíz százalékának jelenthet segítséget.
Persze a GVH még közbeszólhat.
Nyerges Zsolt DentalDoc Kft. néven alapított céget, melynek fő tevékenységeként a gyógyszer és gyógyászati termékek nagykereskedelmét jelölték meg.
Sanyarú sorsa van a magyar oligarcháknak.
Nyerges Zsolt Vízilabda Arénát 2013-ban Orbán Viktorral együtt adta át. Idén bejelentette, hogy odaadományozza Szolnok városának.Jelenleg is zajlik a szavazás, hogy kinek a neve kerüljön Nyerges helyére.
Egyetlen megőrzött cégét fejlesztgeti idén Simicska Lajos, 50 millióval forinttal tőkésítette fel kecskefarmját.
Ötezermilliós sportvagyont adott át ingyen Szolnok városának Nyerges Zsolt. A helyiek szerint nem teljesen önként.
Szeghalmi Márk Ádám az A4B Managment Ingatlankezelő Zrt. ügyvezetője.
A KÖZGÉP eladását kifejezetten eredményes és nyereséges üzleti döntésnek tekintem - közölte Nyerges Zsolt. A tranzakció tegnap látott napvilágot: Mészáros Lőrinc üzlettársa veszi át a céget.
Mészárosék a harmadik helyen vannak, körülbelül 13 ezer hektár sorolható az érdekeltségükbe.
Már szerdán elküldték Tarr Péter vezérigazgató-helyettest, György Zsombor szerkesztőt, Teszári Nórát és másokat. Úgy tudjuk, szóbeli indoklás sem volt, csak szerződést bontottak velük. Az új tulajdonos, Nyerges Zsolt korábban azt ígérte, hogy egyelőre még senkit sem küldenek el.
Nyerges Zsolt tartósan a tulajdonában tartja és működteti a cégeket, ám ez feltehetően nem vigasztalja a HírTv mostani stábját: a szerkesztőségé élére ugyanis a kormányközeli Liszkay Gábort nevezik ki.
A Hárskúti Mezőgazdasági Zrt.-t megtartja, állítólag nem üzleti érdekeltségként kezelik a céget.
A Hír TV leköszönő vezetése semmit nem mondott a munkatársaknak, akik biztosak lehetnek benne, hogy komoly változások jönnek a tulajdonosváltás után. A GVH gyorsan jóváhagyta Nyerges Zsolt tulajdonszerzését, pedig más esetekben nem volt ilyen nagyvonalú.
A várakozásoknak megfelelően leváltották a Közgép, a Mezort és a HírTV vezetőit, miután megkapta a GVH jóváhagyását adta a teljes csomag átadására.
Csak a mezőgazdaságot tekintve azonosított átfedést a hivatal, de versenyproblémát nem találtak – közölték.
Mirkóczki Ádám úgy tudja: úgy szerződtek, hogy a kampány után kell kifizetni a hirdetéseket.
Egy konszolidációs folyamat közelít a végéhez, Orbán egykori főoligarchája szép lassan szolid magánember lesz.
Távozik a Mezort Zrt. éléről Nyerges Zsolt, miután a cég keddi közgyűlésén lemondott az igazgatóság elnöki posztjáról – tudta meg a Világgazdaság.
Hétfőn jelent meg a hír, hogy távozik Nyerges Zsolt a 2014-ig Fidesz-közeli, azóta viszont a kormányoldalon ellenségként kezelt Simicska Lajos tulajdonában álló Közgép elnöki posztjáról. Nyerges most csak az Indexnek beszélt a távozása okairól és körülményeiről, miután az elmúlt napokban számos híresztelés jelent meg arról a kormánysajtóban, hogy durván összeveszett Simicskával.
Az építőipar két sztárja erős évet ment – az egyik lehet, hogy utoljára, a másik, úgy néz ki, szintet lép. Közgép vs. Duna Aszfalt - olvasható a Forbes magazin blogjában.
Hónapok óta rebesgetik agrár szakmai körökben, hogy a Nyerges Zsolt emberének tartott Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterének menni kell. Vélhetően hamarosan ő is az Orbán-Simicska belháború egyik áldozatává válhat.