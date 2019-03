Orbán Viktor KFT-számmal örömködik új utazásán

Ó-ó-ó Afrika, üzente Facebook-oldalán a miniszterelnök, mielőtt a Zöld-foki Köztársaságba repült volna.

Afrikába utazott Orbán Viktor: miniszterelnök hivatalos látogatásra Praiába, a Nyugat-Afrika térségében található Zöld-foki Köztársaság fővárosába utazott - jelentette be a távirati irodának szerdán Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Az utazásról egyébként Orbán maga is megosztott egy képet Facebook-oldalán: „Ó-ó-ó Afrika // Off to Cape Verde – írta bejegyzésből, a KFT együttes népszerű dalát idézve.

A kétnapos látogatáson - melyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vesz - a magyar delegáció megbeszélést folytat Jorge Carlos Fonsecával, a Zöld-foki Köztársaság elnökével, Jorge Pedro Maurício dos Santos-szal, a parlament elnökével, valamint Ulisses Correia e Silva kormányfővel, csütörtökön pedig két oldalú egyezményeket írnak alá.

Hogy miről, arra Havasi tájékoztatása már nem tért ki, egy a Magyar Közlönyben februárban megjelent kormányhatározatban is csak annyi utalást találtunk, hogy a két ország a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodásokat kötne. Orbán utazása feltehetően a kormány által újból felpörgetett déli nyitással függ össze, melynek keretében Szijjártó Péter korábban 5 milliárdos magyar vízügyi beruházást jelentett be Ugandában

Hogy a 2017 novemberében egyszer már bedőlt déli nyitás-projekt milyen eredményeket hozhat, az egyelőre kétséges – újabb kudarc esetén Orbán Viktor legfeljebb tovább dúdolhatja a jól ismert számot: „Utólag majd az egészet letagadom”.