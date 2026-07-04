A címvédő argentin válogatott csak hosszabbításban győzte le 3-2-re az újonc zöld-foki csapatot pénteken a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett miami mérkőzésén.
Spanyolország mellett az újonc Zöld-foki Köztársaság válogatottja jutott a legjobb 32 közé a labdarúgó-világbajnokság H csoportjából, a kétszeres vb-győztes uruguayi válogatott búcsúzott.
Néhány nappal ezelőtt még kevesen ismerték a Zöld-foki Köztársaság 40 éves kapusát. A Spanyolország elleni gól nélküli döntetlen után azonban 46 ezerről hatmillió fölé nőtt Instagram-követőinek száma.
Gól nélküli döntetlent játszottak.
Bóka Bendegúz, Rosta Miklós és Bodó Richárd egyaránt hét góllal járult hozzá a sikerhez.
Mivel átoltottságban nem állnak túl jól, a magyar kormány úgy döntött, hogy kérésükre segítséget nyújt nekik – közölte Szijjártó Péter.
Afrikáról is beszélt a külgazdasági és külügyminiszter és természetesen a szokásos, jóízű brüsszelezés sem maradhatott ki.
A spanyolországi Las Palmas-i Egyetemről érkeznek állatorvosok, hogy megállapítsák a nyugat-afrikai partokhoz közeli Zöld-foki Köztársaság egyik szigetén partra vetődött több mint száz állat pusztulásának okát.
A Zöld-foki Szigetekre látogató miniszterelnököt népi táncos és dobosok fogadták egy helyi hotelben.
Ó-ó-ó Afrika, üzente Facebook-oldalán a miniszterelnök, mielőtt a Zöld-foki Köztársaságba repült volna.