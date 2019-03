Visszalépett Újpest közös ellenzéki polgármester-jelöltje, aki a KDNP vezetőit férfi mellbimbóhoz hasonlította

Szalma Botond családi okokkal indokolta a döntését.

az Újpesti Hírmondóhoz.

A valamennyi ellenzéki párt által támogatott újpesti polgármesterjelölt nyomós, családi okok miatt nem tudja a továbbiakban vállalni az ellenzéki polgármesterjelölti feladatokat – derül ki abból a közleményből, melyet az ellenzéki pártok juttattak el

„Mint mindenki más számára, nekem is a családom és a családom biztonsága az első”

– hangsúlyozta a közleményben Szalma Botond.

Hozzátette, hogy



„teljes mellszélességgel támogatom az újpesti ellenzéki pártok széles körű és példaértékű együttműködését az újpesti kormánypárt és a kormánypárti polgármester leváltása érdekében, mert a közélet békéjére, tisztességen és becsületen alapuló városvezetésre van szükség Újpesten is.”

Az újpesti ellenzéki pártok képviselői továbbra is hangsúlyozták, hogy egyesítik erőiket az októberi győzelem érdekében, és a továbbiakban is egységesen, egy polgármesterjelölttel, közös listával és minden önkormányzati körzetben egy képviselőjelölttel kívánnak indulni a fideszes rezsim jelöltjével szemben. Arra kérik a választópolgárokat, hogy fogadják el Szalma Botond döntését és továbbra is támogassák a széles körű együttműködést.