Itt vannak a konkrétumok: 236 ezer forintos minimálbérért, 20%-os áfáért harcol az MSZP az EP-választáson

A szocialista párt emellett nyugdíjminimumot (95 ezer forint) és egységes minimális családi pótlékot (47 ezer forint) is bevezetne az Európai Unióban, de a termőföld támogatásának emeléséért is küzdene.





A szocialista párt - szimbolikus - EP-listavezetője, mielőtt rátért volna a pontos számokra, leszögezte, hogy céljuk a májusi európai parlamenti választáson az, hogy az unió jövőjét azok a progresszív pártcsaládok alakítsák, amelyek az EU fejlődésében érdekeltek.

Tóth Bertalan az MSZP elnöke és frakcióvezetője szerda este az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt, a beszélgetés során pedig ismertette azokat a konkrétumokat, amelyeket a párt a szociális Európa megteremtését célzó programjával szeretne elérni.A szocialista párt - szimbolikus - EP-listavezetője, mielőtt rátért volna a pontos számokra, leszögezte, hogy céljuk a májusi európai parlamenti választáson az, hogy az unió jövőjét azok a progresszív pártcsaládok alakítsák, amelyek az EU fejlődésében érdekeltek.

Tóth Bertalan ide sorolta a szocialisták mellett a liberálisokat és a zöldeket, sőt, az Európai Néppártot is - ami alighanem összefügg azzal, hogy Manfred Weber pártja nemrég felfüggesztette a Fidesz tagságát.

Ők maguk pedig a magyar érdekek képviseletére készülnek, amit a "Haza. Szeretet. Európa." elnevezésű programjuk is mutat. Ebben olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek a minimális bérről, nyugdíjról és családi pótlékról, a termőföld támogatásról, illetve az áfa csökkentéséről szólnak.

Akkor tehát a pontos részletek. Az MSZP javasolja, hogy legyen a minimális bér az Európai Unióban 750 euró, ami forintra átszámítva nagyjából 236 ezer forintnak felel meg. Ez csaknem 90 ezerrel forinttal több, mint a jelenlegi magyar minimálbér (bruttó 149 ezer forint), és 40 ezerrel magasabb, mint az úgynevezett garantált bérminimum (195 ezer ft). Az itthon jelenlegi érvényben lévő 149 ezer forint egyébként a közül a 22 EU-s ország közül, ahol van minimálbér, mindössze a 19. legmagasabb - csak Románia, Lettország és Bulgária van mögöttünk ilyen tekintetben, míg a horvátok, a szlovákok, a csehek vagy épp a lengyelek mind-mind 10-15 ezerrel forinttal feljebb húzták meg a határt.



A szocialista pártnál a javaslat kapcsán megjegyzik, a 750 euró csak a minimális összeg lenne, ennél a tagállamokban magasabb is lehetne a minimálbér - ahogy 10 uniós országban már most is az.

Az MSZP szintén szeretné elérni, hogy legyen egy 300 euró összegű, egységes európai minimális nyugdíj. Ez a mintegy 95 ezer forintos összeg ugyan alacsonyabb, mint a mostani hazai átlagnyugdíj, de nem árt hozzátenni, hogy 100 magyar nyugdíjasból 3 még 50 ezer forintot sem kap.



A szocialista párt törekvései közé tartozik az is, hogy vezessenek be minden gyermek után egységes európai, minimális családi pótlékot, méghozzá 150 eurót (valamivel több mint 47 ezer forintot). Itthon ennek a támogatásnak az összege jelenleg 12200 és 25900 forint között van.



A termőföld hektáronkénti támogatásának rendszeréhez is hozzányúlna az MSZP, méghozzá úgy, hogy - mint mondják, a Fidesszel ellentétben - ők azon lennének, hogy ne csökkenjenek az agrártámogatások. A javaslat szerint hektáronként minimálisan 300 euró járna, ez forintban kifejezve 94500, a jelenlegi 70 ezer forinthoz képest.



Szintén jelentős mértékben érintené a magyar embereket, ha az Európai Unió végül elfogadná a szocialistáknak azt a tervezetét, amely 20 százalékban maximalizálná az áfakulcsot a tagállamokban. Ez alól egyedül a luxuscikkek jelenthetnének kivételt, de még a rájuk kivethető 25% is alacsonyabb, mint a jelenleg magyar - amúgy EU-rekorder - 27%-os általános forgalmi adó.