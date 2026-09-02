Míg 2008-ban a minimálbér 41 százalékát tette ki a legkisebb nyugdíj, ma már csak a 18 százalékát adja.
Valószínűleg nem véletlenül, számos ellátás összege ehhez van kötve.
Egyre többen kerülnek ki a szociálisan támogatottak köréből: a minimális nyugdíj- vagy béremeléssel nyernek ugyan néhány ezer forintot, de évente sok tízezret veszítenek.
A szocialista párt emellett nyugdíjminimumot (95 ezer forint) és egységes minimális családi pótlékot (47 ezer forint) is bevezetne az Európai Unióban, de a termőföld támogatásának emeléséért is küzdene.
Magyarországon ma kétféle nyugdíjas van: az egyik időskori szegénységben él, a másik időskori szegénységtől való félelemben él. Az aktív magyaroknak pedig közel 70 százaléka aggódik a nyugdíjas évei miatt - írta Tóbiás József MSZP-elnök az Idősek világnapja alkalmából.