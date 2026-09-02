Tóbiás: van pénz stadionokra, csak a nyugdíjasokra nincs

Magyarországon ma kétféle nyugdíjas van: az egyik időskori szegénységben él, a másik időskori szegénységtől való félelemben él. Az aktív magyaroknak pedig közel 70 százaléka aggódik a nyugdíjas évei miatt - írta Tóbiás József MSZP-elnök az Idősek világnapja alkalmából.