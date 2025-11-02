Kedden utalnak, de azok, akik postai úton kérték, akár egy hetet is várhatnak majd.
- Azt nem lehet csinálni, hogy nem jól írják meg a jogszabályt, majd kijelentik, hogy ami le van írva, azt nem úgy kell érteni – a többi között ezzel reagált Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke az NGM közleményére.
Pedig nem volna egyedülálló, hogy jobboldali kabinet szociáldemokrata ihletésű intézkedést vezet be.
Az Országgyűlés fideszes alelnöke kifejtette, hogy értette, amikor azt mondta, „aki nem dolgozik, az ne is egyék”. Ezzel még a törvényalkotási bizottság április 4-i ülésén érvelt az LMP arról szóló felvetésére, hogy duplázzák meg a támogatást.
Az LMP a családi pótlék összegének megemelését kezdeményezte, amit az ellenzék támogatott, a kormánypártok nem.
Csák János egyik közelmúltbeli kijelentése miatt merült fel a kérdés.
A család-és munkaalapú társadalomban hisznek.
Ha ma reálértéken ugyanazt szeretnénk látni, mint ami 2010-ben volt, akkor a családi pótléknak 75 ezer forintnak kellene lennie. Lengyelországban most emelték fel 60 százalékkal.
Az egyre dráguló megélhetési költségek miatt látják indokoltnak.
Hiába kérik a családok, a szegénységben élők mindennapjait ismerő civil szervezetek, a kormány csak azért sem hajlandó emelni a családi pótlékot. Elsősorban a munkához, illetve a jómódban élők pénztárcájához igazítja a támogatási rendszert. A szakértő szerint nem kérdés, hogy a kormány szelektál, és a nehéz körülmények között élők esetében kizárólag a személyes felelősséget hangoztatja.
A kormánnyal szemben álló pártok megszüntetnék a pazarló költéseket, a sporttaózást, az így megnyert százmilliárdokat a környezetvédelemre, a nyugdíjasok és az egészségügy támogatására fordítanák.
Azt látják, egyre szélesedik a dolgozói szegénységbe tartozó családok köre.
Novák Katalin mondása szerint így is nagyon sok minden jár alanyi jogon.
Két hónap alatt annyit fizettek ki 22 ezer családnak, mint amennyit az egymillió gyerekes család kapott januártól családtámogatásra. Van olyan család amely 20 milliós autó vásárlására használta fel közpénzt.
A szocialista párt emellett nyugdíjminimumot (95 ezer forint) és egységes minimális családi pótlékot (47 ezer forint) is bevezetne az Európai Unióban, de a termőföld támogatásának emeléséért is küzdene.
Az átutalások megtörténtek, a banki rendszerekben a jóváírás azonban csak a következő munkanapon történik meg, azaz március 4-én hétfőn érkezik meg a családokhoz a pénz.
Bangóné Borbély Ildikó kíváncsi volt az adatokra, ám nem kapott érdemi választ a kérdésre.
Előbb jön a családi pótlék, mert karácsony van, és ugye az embere a legfőbb érték - hiteltelen kormányzati "ajándék" a rabszolgatörvény mellé a fa alá.
A tanévkezdésre tekintettel idén is korábban, már a jövő héten megkapják az érintettek a szeptemberi családtámogatási ellátásokat - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.
Nincs szó plusz juttatásról, csak előrehozzák a kifizetést az iskolakezdés miatt.
A kormány a napokban elküldte Brüsszelbe a 2018-2022. közötti konvergencia programját. Ebből egyértelműen kiderül, hogy folytatni kívánják a szegényellenes poltikájukat, és a nyugdíjasok továbbra sem számíthatnak igazságosabb ellátási rendszerre.