Hiába cáfol Nagy Márton tárcája, szűkítették az anyák szja-kedvezményét

- Azt nem lehet csinálni, hogy nem jól írják meg a jogszabályt, majd kijelentik, hogy ami le van írva, azt nem úgy kell érteni – a többi között ezzel reagált Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke az NGM közleményére.