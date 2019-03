Matolcsy György barátja: bevezethetnénk az eurót

A devizahitelesek ügyét lezártnak tekinti, az alapkamat szerinte hosszú ideig tartható, a forintot egzotikus devizának tartja - Patai Mihály lesz a jegybank alelnöke.

Az eurózónához való csatlakozás nemzetstratégiai kérdés - jelentette ki szerdai meghallgatásán Patai Mihály, az MNB alelnökjelöltje az országgyűlés gazdasági bizottságában.



Hosszú távon fenntarthatónak nevezte a jegybanki alapkamat jelenlegi alacsony szintjét Patai Mihály az Országgyűlés gazdasági bizottságának szerdai ülésén. A UniCredit Bank jelenlegi elnök-vezérigazgatóját azért hallgatta meg a bizottság, mert a miniszterelnök a jegybank április 22-vel megüresedő alelnöki pozíciójára jelölte. Patai Mihály előadásának jó részét az Magyar Nemzeti Bank alapfeladatai - az infláció alakulásának követése, a pénzügyi stabilitás fenntartása és a kormány gazdaságstratégiájának támogatása - közül leg utóbbinak szentelte. Tette mindezt a UniCredit Bank logójával ellátott, a kereskedelmi bank belső jegyzetének tűnő vázlatából. Az alelnök-jelölt szerint konszenzus van a magyar közgazdászok között atekintetben, hogy az idei növekedés alacsonyabb lesz a tavalyinál. Ennek oka, hogy az Amerikai Egyesült Államok az egyik leghosszabb bővülési időszakát éli, ami azonban hamarosan véget ér. A magyar gazdaság azonban képes megbirkózni a kihívásokkal, a fizetési mérleg kezelhető, a pénzügyi mutatóink rendben vannak: ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt kilenc évben nem szaladt el a deficit - érvelt Patai Mihály. Helyzetértékelésében ugyanakkor sem az Európai Uniót, sem Nyugat-Európát vagy Németországot nem említette, holott azok gazdasági mutatóink alakulásának meghatározó tényezői. A bankvezér hitet tett a jelenlegi laza monetáris politika, az évek óta alacsonyan tartott alapkamat mellett, amely az állampapírok hozamának csökkenéséhez vezetett. Egy jövendő jegybankártól szokatlan módon kijelentette: a jelenlegi 0,9 százalékos alapkamat hosszú ideig tartható. Ilyen prognózist adni a szakértők szerint felelőtlenség, Patai Mihály ráadásul azt is állította, hogy az alacsony kamat mellett is aránylag stabil maradt a forint. A tények azonban cáfolják ezt. Matolcsy György előző MNB elnöki ciklusának kezdő napján, 2013. márciusában ugyanis még 300, szerdán pedig már több, mint 320 forintnál járt az euróárfolyam. Elismerte ugyanakkor: a forintot a nemzetközi pénzvilág egzotikus devizának tartja, amely azonban szerinte hamar kiheveri a nemzetközi krízisek hatását. Székely Sándor független képviselő kérdésére válaszolva Patai Mihály elmondta: a devizahitelesek ügyét lezártnak tekinti, noha a magyar bankszektor 300 millió eurós (1000 milliárd forintos) veszteséget szenvedett el. Magyarország eurozónába történő belépését ugyanakkor nyitott kérdésnek nevezte, megemlítve, hogy Magyarország hónapokon belül beléphetne az euró előszobájának tekintett ERM II. rendszerbe. A csatlakozás nemzetstratégiai kérdés - jelentette ki, hozzátéve: ő maga csak a pénzügyi megfeleléshez tud hozzászólni. A bizottság kormánypárti többsége alkalmasnak találta Patai Mihályt az alelnöki posztra, az ellenzékiek ellene szavaztak, illetve tartózkodtak.