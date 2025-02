Növekedés nélkül nem megy

Viszonylagos stabilitást hozhat nemcsak az amerikai, de a világgazdaságban is, hogy Barack Obama elnök - helyi idő szerint csütörtökön - aláírta a képviselőházban és a szenátusban is jóváhagyott költségvetési megállapodást. Ehhez társul, hogy 2014-ben, az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi bank, Federal Reserve (Fed) eszközvásárlási programjának mérséklése immár tény. A magyar gazdaság nem nyer az ügyön: a CIB elemzői szerint drágább lesz az adósságfinanszírozás és az ideinél nagyobb lehet az infláció is.