Búcsút int a Honvédnak Gróf Dávid

Élete első kamionversenyén azonnal győzött Molnár Bendegúz az OXXO pilótája.

Élete első kamionversenyén azonnal győzelemmel nyitott és elhozta a 10.000 dolláros fődíjat az OXXO Hungary Truck Racing Team pilótája, Molnár Bendegúz. Mindezt ráadásul az egyik legrangosabb amerikai kamionverseny-széria, a The Bandit Big Rig versenyén. Molnár Bendegúz 2018-ban csatlakozott Magyarország egyetlen kamionversenyző csapatához, a kétszeres Eb győztes, kétszeres angol bajnok OXXO-hoz. Az ifjú pilótát hazai berkekben az egyik legígéretesebb autóversenyző reménységnek tartják és komoly jövőt jósoltak neki új csapatában, a kamionos szakágban is. A 20 éves versenyző sporttörténelmet írt: mind a hazai kamionsport, mind az amerikai verseny történetében most fordult elő először, hogy egy ifjú pilóta, aki szakágában élete első versenyét futja, azonnal diadalmaskodjon és elhódítsa a verseny trófeáját. Molnár Bendegúz mindenféle kamionversenyzői tapasztalat nélkül már az időmérő edzéseken is kitűnt az egyébként erős, 17 kamionból és versenyzőből álló mezőnyből, fantasztikus eredményeket produkálva és egyre magabiztosabban uralva a pályát. Bravúros előzései és eredményei alapján a verseny hivatalos kommentátora Hungarian Top Gun titulussal illette. - A verseny előtt három nappal a Greenville Pickens Speedway-en ültem életemben először kamionban. Furcsa volt a nyers erő: ezt a járművet nem csak vezetni, hanem kezelni is kell. A versenyre úgy mentem, hogy fejben megpróbáltam mindent a lehető legjobban összerakni. Volt egy tervem, és végiggondoltam, hogy mit szeretnék elérni. Tudtam, hogy nagyon nehéz lesz, mivel rutinos pilóták ellen fogok versenyezni. Egy versenyző mindig nyerni szeretne, én is ezzel a szándékkal álltam rajthoz, de sosem gondoltam volna, hogy elsőre sikerül győznöm. Csodálatos érzés, hogy elértük ezt az eredményt! – mondta Molnár Bendegúz.