A balhé miatt az NB II-es bajnoki mérkőzést is félbe kellett szakítani.
„Klubunk soha nem tapasztalt mélységben van. A csapat közelebb a harmadosztályhoz, mint az elsőhöz. Milliárdos adósságot halmoztak fel, a dolgozók és a beszállítók fizetése rendszeresen késik” – írják a szervezők.
Gergely István azt mondta, az olimpiai bajnok úszó szárazföldön már edz, és gyógytornára is jár.
Hanacsek Attila, a játékvezető bizottság elnöke azt mondta, a bajnokság hajrájában felhívták a figyelmet arra, hogy inkább eggyel több visszanézés legyen, mert „az időszerűség nem mehet a pontosság rovására”. Ennek ellenére a VAR végül nem hívta ki a bírót, hogy megnézze videón az esetet.
A mérkőzés egyetlen gólját Uzuni szerezte.
Az Oroszlán jegyében született, és úgy is küzdött, mint az oroszlán. Szombatonként jelentkező sorozatunk első vendége Garaba Imre, a 82-szeres válogatott labdarúgó.
A kormányfő szerint a járványhelyzet miatt az utcára vezényelt katonák nem intézkedhetnek civilekkel szemben, pedig ő maga is megszavazta azt a törvénymódosítást, amely most lehetővé tenné ezt. Nyilatkozatai alapján ez még Orbán Viktor szerint is alkotmányellenes.
A meccs új időpontja a Magyar Labdarúgó-szövetség versenybizottságának döntése értelmében december 23.
Az FTC 24 év után tudott ismét egymást követő két idényben aranyérmes lenni.
A találkozó nagyjából hét perc kényszerszünet után, a zuhogó esőben folytatódott.
A kispestiek történetük során nyolcadik alkalommal nyerték meg a trófeát.
A DVSC a bajnoki szezonban 13. idegenbeli találkozóján kilencedik alkalommal maradt alul.
A kormány közben a Honvéd Egyesület beruházásait is megtolta némi közpénzzel.
A hetedik forduló előtt utolsó előtti Budapest Honvéd 2-1-re győzött a második helyen álló Mezőkövesd vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Ligában.
Az UEFA a Craiovával sem bánt kesztyűs kézzel, a román klub büntetése kétszer súlyosabb.
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hétfőn elutasította a Budapest Honvéd óvását, amelyet a klub a román Craiova elleni, múlt csütörtökön rendezett Európa-liga selejtező-mérkőzésen történt botrányos események miatt nyújtott be.
A balhét állítólag a román csapat kezdte, akiket feldühített a magyarok Ria-Ria-Hungária! skandálása.
A székesfehérváriak történetük során másodszor hódították el a trófeát.
A klub lapunknak nyilatkozó hátvédje, Batik Bence nem foglalkozik azzal, hogy a Ferencváros csapata ellen lehet bajnok, három pontra hajt a labdarúgó NB I rangadóján.
Két budapesti csapatnak február 23-án Gyirmótra kell utaznia, mert az MTK "nem lehet vendég a saját stadionjában."
Közel 12 milliárdba kerül az új Bozsik Stadion - a jelenlegi állás szerint
A radiológus hiánya és a másfél napos várakozás is közre játszhatott egy, bélelzáródás miatt a Honvédkórházba szállított nő halálában. Az egészségügyi szakértő szerint a kórház az előírt minimumfeltételeket sem teljesítette.
Az együttes 3-0-ás győzelmet aratott az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.
A címvédő MOL Vidi FC 3-0-ra legyőzte a pályaválasztó Budapest Honvédot a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójában, így már nincs százszázalékos csapat az élvonalban.
Gyalázatos teljesítménnyel és hozzáállással a Honvéd 2-0-ás vereséget szenvedett a luxemburgi Progres Niederkorn otthonában a labdarúgó Európa-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján és 2-1-es összesítéssel elbúcsúzott a sorozattól.