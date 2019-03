Maradhat 320 forint körül az euró

Az euró árfolyama csütörtökön a nap folyamán elérte a 321 forintot is a bankközi devizakereskedelemben. Ezzel folytatódott az a kedd óta észlelhető folyamat, amelyet Matolcsy György MNB elnök megszólalása váltott ki azzal, hogy elégedettek a rendkívül alacsony 0,9 százalékos alapkamattal, viszont a bankok egy napos betéteinek feltételein szigorítottak. Ennek hatására 313-314 forintról szinte azonnal 320-ra drágult az euró. Csütörtökön Virág Barnabás, a jegybank ügyvezető igazgatója ugyan nem kívánta kommentálni az elnök szereplésének kedvezőtlen következményeit, de megjegyezte, hogy 1-2 napos ingadozás után helyreállhat az egyensúly. Akadnak viszont olyan vélemények is, hogy a forint gyengülésével a helyére került a hazai fizetőeszköz és a jelenlegi helyzetben a 320 forint körüli árfolyam tűnik indokoltnak. Ezt vallja Németh Dávid is. A K&H Bank vezető elemzője emlékeztetett rá, hogy az amerikai Fed és az Európai Központi Bank is későbbre ígéri a szigorítást a kedvezőtlenebb gazdasági körülmények között. A szakember szerint a mostani kilátások alapján legkorábban júniusban várható fejlemény. Akkor jelenik meg ugyanis a jegybanki stáb által készített következő, kulcsfontosságú inflációs jelentés. Rövid távon komolyabb gyengüléssel egyelőre nem kell számolni, de a monetáris politikának számolnia kell a nemzetközi kockázatokkal.



Három százalék körüli inflációt vár az MNB Csütörtöki kiadványában 0,2 százalékponttal 3,1 százalékra emelte a jegybank az idei inflációs előrejelzést. Igaz, a GDP-növekedést is 0,3 százalékponttal 3,8 százalékra emelték. A tavalyi év közepétől folyamatosan 3 százalék fölé emelkedő pénzromlás ennél nagyobb is lehetett volna, de azt a világszinten fékeződő infláció visszahúzta - vázolta Balatoni András MNB-igazgató. Az anyag - főként a bérek miatt - őszig további drágulásra számít: mérséklődés csak év végétől következhet. 2020-ra, sőt 2021-re is 3 százalékos vagy azt meghaladó inflációra számítanak.