Szörnyethalt egy teherautóval ütköző kocsi sofőrje a 38-as főúton

Szétfűrészelték a labdákat is, a rendőrség rongálás miatt nyomoz.

Rajzszegeket ragasztottak egy budapesti magánbölcsőde összes kismotorjára és triciklijére, a gyerekek labdáit pedig szétvagdosták - derül ki az RTL Híradóból. Mindez akkor derült ki, amikor az egyik kisgyerek beleült egy szegbe - szerencsére nem lett baja, de csak mert vastag pelenka volt rajta.



A bölcsőde vezetője ekkor a rendőröket hívta, akik rongálás miatt kezdtek nyomozni.



Az elkerített udvaron, amit a bölcsőde is használ, hét ház osztozik. A vezető szerint van, akit zavar gyerekzsivaj, és korábban is volt vele konfliktusuk. Három éve valaki fémpadokkal torlaszolta el az udvar kijáratát, hogy a gyerekek ne mehessenek ki arra az egy órára játszani, amennyit általában szoktak. De olyan is volt, hogy az utcai parkban szórták szét a bölcsőde kinti játékait.