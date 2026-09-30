Megint kamion! - Halál, súlyos sérülés az M1-esen (fotók)

Nincs a birtokunkban statisztika, empirikus megfigyelésen (napi hír-továbbadás) alapul az az érzület, hogy egyre gyakoribbak a kamionos balesetek, amelyeknek ráadásul szinte mindig drámai a kimenetele, egy személyautóban ülő embernek esélye sincs életben maradni egy ilyen monstrummal való ütközés során. Most sem volt.