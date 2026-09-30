A főváros IX. kerületében ütközött egy mentőautó egy személyautóval. A sérülteket kórházba vitték.
Egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba
A 6-os főúton Nagypeterdnél történt a tragikus baleset. A két túlélőt súlyos, életeszélyes állapotban szállították kórházba, egyikőjüket újraélesztés után mentőhelikopterrel.
A baleset az autópálya 20-as kilométerénél Maroslele külterületén történt.
A hatvanéves utast nem sikerült újraéleszteni.
A buszon egy utas sérült, őt a mentők a veszprémi kórházba szállították.
Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.
A kigyulladt személyautóban utazó két ember életét vesztette.
A kocsi vezetője nem adott elsőbbséget a menetrend szerinti járatnak, ellene tömegszerencsétlenség okozása miatt indult büntetőeljárás.
A Tolna megyei Tamási közelében történt balesteben az autó utasa súlyosan megsérült.
A balesetnek egy súlyos sérültje is van.
A halálos baleset a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tarcalnál történt csütörtök este. A főutat teljes szélességében lezárták, az arra autózóknak kerülniük kell.
Nincs a birtokunkban statisztika, empirikus megfigyelésen (napi hír-továbbadás) alapul az az érzület, hogy egyre gyakoribbak a kamionos balesetek, amelyeknek ráadásul szinte mindig drámai a kimenetele, egy személyautóban ülő embernek esélye sincs életben maradni egy ilyen monstrummal való ütközés során. Most sem volt.
Halálos baleset történt az 55-ös úton, Öttömös közelében csütörtök délután, az utat teljes szélességében lezárták - tájékoztatta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.
A baleset Albertirsa közelében történt szerda reggel, az első információk szerint négyen könnyebben megsérültek - informálta az MTI-t a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Személyautóval ütközött egy vonat Tolna megyében, Bátaszék és Decs között kedden délután - közölte a Mávinform.
Egy ember meghalt, egy súlyosan megsérült szerda délután egy kamion és két személygépkocsi balesetében a 76-os úton, Hegyháthodász közelében - közölte honlapján a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Összeütközött egy kamion és egy gépkocsi kedd délelőtt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 153-as kilométernél - adta hírül a katasztrófavédelem. A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, ám késő volt, meghalt a sofőr, már nem lehetett megmenteni az életét.
Mentőautóval ütközött egy személyautó vasárnap délután Fertőszentmiklóson, a 85-ös úton, a balesetben négyen sérültek meg - tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Vonattal ütközött egy személyautó Dabas és Hernád között vasárnap hajnalban. Az autó vezetője a helyszínen életét vesztette - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
Személygépkocsi és két kamion karambolozott a 81-es úton Magyaralmás és Söréd között, az érintett útszakaszt lezárták - közölte a katasztrófavédelem és a rendőrség Fejér megyei szóvivője.
Villamos és személyautó karambolozott Budapesten, a Teréz körúton hétfő délelőtt. A villamoson hárman megsérültek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának ügyeletese.
Kedden este Budapest XV. kerületében, a Szentmihályi úton a 196-os busz és két személyautó ütközött össze. A balesetben ketten megsérültek, őket a mentők kórházba vitték. A baleset feltételezett okozója elhagyta a helyszínt.