Szorongást is old az esti mese

Vasárnap Balatonfüreden rajtol a Generali a Biztonságért Alapítvány (GABA) által támogatott futóverseny . A résztvevők között az alapítvány által támogatott gyermekotthonok közül a székesfehérvári, dévaványai, pécsi és soproni otthonok lakói is ott lesznek, de Szilágyi Áron, kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kardvívó is megméretteti magát az egyéniben választható négy táv valamelyikén.

Miért jó futni?

Az közismert, hogy a futásnak számos pozitív hatása van az egészségünkre, azt azonban kevesebben tudják, hogy a léleknek is jót tesz – írták a futóverseny szervezői a közleményükben. Segít a napi stressz levezetésében, erősíti a stressztűrő képességet. A természetesen nyugtató mozgásforma a szorongást is oldja, olyan aktív relaxáció, ami segít kikapcsolni, simítja az idegeket, javítja a hangulatot és a közérzetet. Már egy félórás, friss levegőn végzett futás elűzheti a tavaszi fáradtságot, lehangoltságot. A hosszabb ideig tartó mozgás során endorfin szabadul fel a szervezetben, ami boldogságérzetet kelt. Megfelelő ideig végzett aerob mozgás, például futás esetén megtapasztalható az az önfeledt, felszabadult állapot, amit „futóeufóriának” hívnak, amikor büszkeséghez a legyőzhetetlenség érzése társul. Rendszeres futás esetén az állandóan jelentkező és legyőzött nehézségek, kihívások - időjárás, fájdalom, fáradtság - növelik az önbecsülést, a magunkba vetett hitünket, a magabiztosságunkat, ami az életünk más területeire is kiterjed. Futni egyedül és társaságban is lehet, ami akár "menet közben" is alakulhat.

A világon mintegy 300 millió embert érint korunk egyik legfenyegetőbb mentális betegsége, a depresszió, amiben Magyarország is élen jár: a felnőtt lakosság 10 százaléka szenved olyan depressziós tünetektől, mint a rossz hangulat, az alvászavar, az erőtlenség, az örömtelenség, az állandó fáradtság, az érdeklődés elvesztése, az alacsony önértékelés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a futás segít ezek megelőzésében, már kialakult depresszió esetén - szakember által irányított - kezelés kiegészítéseként lehet hatásos.