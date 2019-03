Gyurcsány: a kormány elleni népszavazás is lesz az EP-választás

A legutóbbi parlamenti választásokból okulva az ellenzéki pártok azon dolgoznak, hogy minden körzetbe közösen válasszanak ki szavazatszámláló biztosokat.

Nyolc héttel az európai parlamenti voksolás előtt, a jövő héten mutatja be hivatalosan is a Demokratikus Koalíció európai választási programját. A választáson a DK legkevesebb két képviselői helyet remél – jelentette be pénteken Gyurcsány Ferenc pártelnök egy sajtóbeszélgetésen A DK elnöksége elfogadta a programot, amelynek címe: Európa, maradunk!, s amellyel a párt a hamis, manipulatív kormánypropagandával akar szembeszállni. Gyurcsány elemzése szerint ugyanis a Fidesz azután sem változtat Unió-ellenes kampányán, hogy felfüggesztették saját pártcsaládjában, az Európai Néppártban. A DK – mint eddig is – határozottan kiáll az Európai Egyesült Államok elképzelése mellett, amelyben – a magyar lakosság döntő többségének egyetértésével – nincs határellenőrzés, ahol közös európai ügyészség működik. A DK mindehhez csatolja a szociális Európára vonatkozó javaslatait: az európai családi pótlékot, és az európai minimálbért, mert azt szeretné elérni, hogy az emberek hétköznapi életének színvonala közeledjen egymáshoz, éljenek bármelyik tagállamban. A DK programjában kiemelt helyet kapott az európai demokratikus normák képviselete és erősítése. Mindent egybevéve Gyurcsány Ferenc szerint a májusi EP-választások egyfajta kormány elleni népszavazás is lesz. A kampányról a pártelnök elmondta: kevés eszközük van – főként a kormánypártokhoz mérve –, mintegy 150 millió forintot tudnak elkölteni, így nem lesz pénzük óriásplakátokra és elefántfülekre. A hivatalos kampányban, amelyet április 14-én a kongresszusi központban tartanak, ezért nagy hangsúlyt kapnak az országjárások, a helyi fórumok, a személyes találkozások a választópolgárokkal és a fiatalabb generációkat is megszólító internetes eszközök. Ami a demokratikus ellenzéki pártokat illeti: Gyurcsány Ferenc kész helyzetet lát. Mint mondta, a pártok elfogadták, hogy nem támadják egymást, s egyértelműen a kormánypártok ellen kampányolnak. Hozzátette: a legutóbbi parlamenti választásokból okulva az ellenzéki pártok azon dolgoznak, hogy minden körzetbe közösen válasszanak ki szavazatszámláló biztosokat.