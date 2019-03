Ígéretcsokorral lepte meg a minisztérium a 100 éves Pedagógus Szakszervezetet - cserébe optimista hitet követel

Szorosabb együttműködést és újabb béremelést ígért Bódis József államtitkár a Pedagógusok Szakszervezete jubileumi ünnepségén, amelyen az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ elnöke is részt vett – őt a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről és a másik tanári érdekképviselet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szolidaritási sztrájkjának megakadályozásáról kérdeztük.

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött pénteken a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumát (Emmi) vezető Kásler Miklós miniszterrel – jelentette be Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke a szakszervezet alapításának 100 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Mint mondta, a megállapodás különösen fontos a szakszervezet életében; azt garantálja, hogy a PSZ a jövőben minden jogszabálytervezetet időben megkap annak érdekében, hogy szakmai véleményt alkothasson. Az ünnepségen Bódis József, az Emmi oktatási államtitkára is részt vett. Beszédében felsorolta, mi mindent tett meg a kormány a pedagógusokért (életpályamodell bevezetése, béremelés), majd ígértetett tett az újabb béremelésre: állítása szerint napirenden van, hogy a kormány meghatározza, milyen módon és milyen mértékben emelnék újból a pedagógusok fizetését. Burkoltan utalt a másik tanári szakszervezetre, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetére (PDSZ), amely március 14-én szolidaritási sztrájkot vállalt volna a közszolgálati dolgozókkal – az Emmi közbelépésére sikertelenül. Mint az államtitkár fogalmazott, vannak „hangosabban követelőzők”, ami ugyan illik a „magyaros temperamentumhoz”, de eredményeket csak tárgyalóasztal mellett lehet elérni – arról viszont mintha megfeledkezett volna, hogy a minisztérium jó ideig szóba sem állt a PDSZ sztrájkbizottságával. Bódis végül egy Karácsony Sándor idézettel intette türelemre a tanárokat: „a pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa”. Szabó Zsuzsa az ünnepség után lapunknak úgy nyilatkozott: véleménye szerint az együttműködési megállapodásban rögzítettek nemcsak ígéretek, hanem kötelező erejűek a minisztériuma nézve. Mint mondta, eddig csak akkor értesültek a különböző jogszabálytervezetekről, ha azokat észrevették az Emmi weboldalán. Arra a kérdésünkre, a minisztériumot nem kötelezte-e eddig is törvény a szakszervezetekkel történő egyeztetésre, a PSZ elnöke úgy válaszolt: de igen, viszont amikor ennek érvényesülését hiányolták, mindig azt a választ kapták, a honlapon minden nyilvánosan megtalálható. Ha az Emmi tartja magát a megállapodáshoz, mostantól mindent kézhez kapnak majd. A ceremóniát követően Hajnal Gabriellával, az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK) elnökével is sikerült szót ejtenünk. Kérdeztük az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetéséről, hiszen a kormány őt nevezte ki a bevezetés előkészítéséért felelős miniszteri biztossá. Hangsúlyozta: nincs felhatalmazva arra, hogy nyilatkozzon, ám annyit azért elárult, hogy a tavaly augusztusban nyilvánosságra került Nat-tervezet átdolgozása még jelenleg is tart, és még nincs olyan állapotban, hogy a szakmai, illetve a szélesebb nyilvánosság elé tárják. Az a szakértői csapat is csak most áll össze, ami a bevezetéssel foglalkozni fog. Kérdeztük arról is, mi az oka annak, hogy jogellenesnek tartották azokat a megállapodásokat, amiket a PDSZ a március 14-i szolidaritási sztrájkot megelőzően négy tankerülettel is megkötött, és amik miatt Latorcai Csaba, az Emmi közigazgatási államtitkára bírósághoz fordult – igaz, a bíróság a keresetet utólag elutasította. Hajnal Gabriella mindössze annyit mondott: a KK egy középirányító szervezet, nem munkáltató, így ők nem is fordulhattak volna bírósághoz. Szerinte volt néhány dolog, ami kifogásolható volt a megkötött megállapodásokban, de részletekbe nem bocsátkozott. „Ez nem a mi hatáskörünk, próbálom távol tartani magam ettől. Teljesen fölöslegesen mutogatnak a KK-ra” – fogalmazott.