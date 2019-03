Vegyétek vissza a Fideszt!

Nincs semmi félreértés, az olvasó jó lapot olvas - pláne, hogy ilyen mondattal kormánypárti orgánumban nem is találkozhat, ott ugyanis a hivatalos retorikát kell követni, azaz a Fidesz saját magát függesztette fel, s ha a fene fenét eszik, akkor is ottmarad lógva a magyar kormánypárt, mert semmiféle bevándorláspárti követelésnek nem enged. Én viszont igenis azt szeretném, ha az Európai Néppárt tagjai, vagyis a pártcsalád újra összeülne, és mérlegelné a kérésemet.

Arra jutottam ugyanis, hogy ez a helyzet sehogy sem jó. Pontosabban: rosszabb, mint a korábbi állapot. Persze tudom, mindenképpen megérdemelte Orbán (pártja) a büntetést, hiszen tíz év alatt szép fokozatosan, ugyanakkor nagyon is tudatosan felszámolta Magyarországon a jogállamot. Megszüntette a sajtószabadságot, korlátozta a gyülekezési jogot, belenyúlt az igazságszolgáltatás rendszerébe, átszabta és a saját képére formálta a választási rendszert, és még sorolhatnánk azokat az egyoldalú ötleteket, amelyeket aztán – jogszerű köntösbe öltöztetve – megvalósított az uralkodása alatt. Ezekre különben időről időre felhívta a figyelmet az Unió, amely megtárgyalta a Tavares-jelentést, elfogadta a Sargentini-riportot, mindez azonban kevésnek bizonyult. A közösség képtelen volt a demokratikus útra visszaterelni a Fideszt. Már csak azért is, mert az alapítók által megalkotott alapszerződés nem készült fel a renitensekre: abból a feltételezésből indult ki, hogy mindenkit az azonos érdek- és értékvilág hozott a szövetségbe.

Kezdetben talán így is volt, a Fidesz azonban másként szocializálódott; a pártállamban megtanulta, hogy amit a törvények nem tiltanak, azt szabad. Vagyis szabad a hatalom minden területét meghódítani, és ha lehet, onnan az ellenfelet, az ellenzéket ki is kell szorítani. Ahogy Orbán fogalmazott egykoron: az ellenfelet meg kell semmisíteni. De mert ő kultúrlény, kizárólag a jog eszközével tesz ilyet, így legalább a látszat is megmarad. Annak látszata, mintha demokrácia lenne.

És pontosan ez történik most is, azzal a különbséggel, hogy már az a pici fék sem létezik, amit Néppártnak hívnak. Orbán, megtapasztalva a pártcsalád gyávaságát, új erőre kapott, és megszabadulva ettől az erkölcsi kontrolltól újabb ötletekkel, majd gyakorlati lépésekkel gyűri maga alá az amúgy is csak vergődő ellenzéket. Most például azt találta ki, hogy a politikai ellenfelek immár a parlamenten kívüli viselkedésükért is büntethetőek lesznek. Az Állami Számvevőszék elnökének javaslata szerint - ami amúgy biztosan nem a saját ötlete - az ott tiltakozó képviselőket meg kellene büntetni, mert korlátozzák a jogállami működést. Az elnök, Domokos László – volt fideszes képviselő - szerint ő persze nem kért büntetést, csak tájékoztatta a Házat. (Azért biztos remélte egy picit, hogy megbüntetik őket - ő mindenesetre mossa a kezeit.)

Én meg könyörgöm: vigyék vissza a Néppártba a Fideszt, hátha van esély arra, hogy ne viselkedjen úgy, mit egy elszabadult hajóágyú. Különben kiterjesztik a büntethetőséget mindenre és mindenkire.