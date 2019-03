Huszadik alkalommal tüntettek a sárgamellényesek

Tamas Zoltant, aki 2011-ben Romániából költözött az USA-ba, tavaly júniusban tartóztatták le.

Donald Trump amerikai elnök családjának egykori sofőrje, Tamas Zoltan, aki jogszerűen költözött Romániából az Egyesült Államokba, ahol Trump golfklubjánál is dolgozott, immár nyolc hónapja az Egyesült Államok bevándorlási hivatala (U.S. Immigration and Customs Enforcement's – ICE) őrizete alatt áll –A cikk szerint a férfit 2018 júniusában tartóztatták le, miután behívták egy 2013-as romániai utazása után. Egy, a 2016-os állampolgársági kérelemhez tartozó ellenőrzés során ugyanis kiderült, hogy Tamas Zoltant, aki legálisan tartózkodik az USA-ban, elítélték egy romániai biztosítási csalási ügyben. Az amerikai lap szerint a bíróság a férfi kiutasításáról is határozott, de ügyvédje, Mario Urizar fellebbez az ítélet ellen. Az ICE döntése alapján viszont a férfi továbbra is őrizetben marad. A CNN-nek Mario Urizar arról is beszélt: szerinte az ICE most túl messzire ment, Tamas Zoltan ugyanis évek óta az Egyesült Államokban él, rendesen fizeti az adókat, és nem szerepel az USA bűnügyi nyilvántartásában.