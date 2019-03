A szlovákiai magyarok is Caputovára szavaztak

Nem véletlenül köszönte az új államfő magyarul is a voksokat.

Az elnökválasztás második fordulója nem hozott meglepetést, a liberális jogvédő Zuzana Caputová a szavazatok 58,4 százalékát begyűjtve lett Szlovákia ötödik, egyben első női elnöke. Ellenfele, az Európai Bizottság volt alelnöke, Maros Sefcovic 41,59 százalékkal maradt alul. A részvétel ezúttal alacsonyabb volt, mint az első fordulóban, 41,79 százalékos, két hete a szavazásra jogosultak 48,74 százalék voksolt. A szlovákiai magyarság tömegesen a 45 éves jogvédőre voksolt, aki nemcsak elnökválasztási kampánya során, hanem eddigi tevékenységével is bizonyította, hogy az egyenlő jogokért és elbánásért száll síkra minden esetben. Caputova már első körben is kimagaslóan jól szerepelt a magyarlakta járásokban, annak ellenére, hogy Bugár Béla személyében magyar nemzetiségű jelölt is volt. A második fordulóban a legmagasabb támogatottságát a magyar többségű Dunaszerdahely járásban érte el a leendő elnök, itt a szavazatok 83,95 százalékát szerezte meg. Andrej Kiska elnök megbízatása június 15-én jár le, ekkor iktatják be Caputovát.