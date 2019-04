Megmérte a Nézőpont: a híveknek tetszett a Fidesz huzakodása a Néppárttal

Az országgyűlési választáshoz képest 9 százalékpontot erősödött a Fidesz, most éppen 14 EP-mandátumot vinne el a Magyarországnak jutó 21-ből.

Az Európai Néppárt egyes pártjaival folytatott vita nem ártott, hanem használt a kormánypártoknak, így növelni tudta népszerűségét a Fidesz–KDNP pártszövetség, amely egy most vasárnap esedékes választáson 56 százalékot szerezne – írja a Magyar Nemzet a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása alapján. A biztos szavazók körében – február­hoz képest – két százalékpontot javítva, 56 százalékon áll a kormánypártok támogatottsága. Mindez azt is jelenti, hogy egy most vasárnap esedékes európai parlamenti választáson 14 mandátumot szerezne a kormánypárti EP-lista. Az országgyűlési választásokhoz képest kilenc százalékponttal érne el jobb eredményt májusban a Fidesz–KDNP. Az ellenzéki pártok népszerűsége a legtöbb esetben stagnált az elmúlt hónapban: a Nézőpont szerint az MSZP–Párbeszéd 11, a DK hat, az LMP öt, a Momentum négy százalékon áll a biztos szavazók körében, ez megegyezik a februári eredményekkel. Csökkenés a Jobbik esetében állt be ismét, a tavaly áprilisi országgyűlési választásokon elért listás eredményüktől ezúttal nyolc százalékponttal maradnának el, mindösszesen 12 százalékot szereznének. Ez azt is jelenti, hogy a Jobbik három, az MSZP–Párbeszéd két mandátumot szerezne, a DK és az LMP egyet-egyet.