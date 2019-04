Mégis van természetes ellensége a poloskának

Ott létesülhet ebekkel látogatható strand a Római-parton, ahova eddig is jártak a kutyások. Járőrszolgálatot is indít az önkormányzat a Duna-parton.

Kutyás strand létesülhet az óbudai pünkösdfürdői gát mellett - mondta a 3. kerület polgármestere az InfoRádióban . Bús Balázs hozzátette, erre a lehetőséget azt teremtette meg, hogy az önkormányzat hosszú egyeztetés után tavaly elfogadta a közösségi együttélés szabályait. Óbuda szerencsés, mert a nagyobb közterületek megkönnyítik, hogy a kutyások és a nem kutyások ne zavarják egymást. A kutyastrandot, ha a feltételei adottak lesznek, ott fogják kialakítani, ahová a kutyások eddig is jártak a Dunára. A szabályok rögzítésére 2020. április 30-ig adott magának határidőt az önkormányzat.

Az eddigi hajós mellett a leglátogatottabb időszakokban önkormányzati járőrszolgálat is indul a Duna római-parti szakaszán - számolt be Rácz Ferenc, a közterület-felügyelet igazgatója. A komplex partőri szolgálatra az önkormányzat külön keretet, több mint 10 millió forintot biztosított. Ebből járőrcsoportokat, elektromos járőrkocsikat és mobil irodakonténert is szolgálatba állítanak. Utóbbi egyfajta ügyfélszolgálati irodaként is működik majd, ahol panaszokat lehet bejelenteni.