Gulyás Mártont szabadon engedték

Az összetartozás új formája nyílik meg a miniszterelnök szerint.

Orbán Viktor miniszterelnök levelet küld az Európai Unión kívül élő külhoni magyar állampolgároknak. Felhívja a figyelmüket, hogy ők is szavazhatnak a májusi európai parlamenti választáson - írja a Magyar Nemzet . A levélben a miniszterelnök kiemeli annak jelentőségét, hogy az összetartozás új formája nyílik meg előttünk, mivel ezen a sorsfordító voksoláson minden magyar közösen nyilváníthat majd véleményt. A hazai parlamenti választás után már az EP-képviselők megválasztásába is beleszólhatnak a külhoni magyarok. Ennek lehetőségét tavaly decemberben teremtette meg a parlament, amikor megszavazták a kormány előterjesztését a szavazójog kiterjesztéséről. Ez egyébként nem magyar sajátosság, az EU hivatalos lapjában júliusban hirdették ki az EP-választójogi okmányt módosító határozatot, arra ösztönözve a tagállamokat, hogy az EU-s lakhellyel nem rendelkező állampolgáraiknak is megteremtsék a lehetőséget az EP-szavazásra. A tavalyi parlamenti választáson a határon túli voksok túlnyomó többségét a Fidesz-KDNP kapta, a 225 ezer érvényes voksból 216 ezret.