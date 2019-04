Nagyot ugrik a benzin ára

Az áramnagykereskedelmi ár mérsékléséből származó többletet a kabinet vélhetően a hálózatok karbantartására fordítja majd.

Ismét számszerűsítette, egyszersmind csökkentette a kormány a lakossági áramáron belül az MVM-nek járó bevételt - derül ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter rendeletéből. Eszerint az állami energiakonszern, amely a lakossági áramellátás nagykereskedői szerepét tölti be, 2020-tól kilowattóránként 13 forint 40 fillért kap a termékért. A kabinet ezzel visszaállította a korábbi állapotot, amikor is közzétették a háztartások közvetlen ellátását végző áramszolgáltatók és az őket ellátó MVM közötti, elvi áramárat. Ez évre az adat nyilvánosságra hozatalát piacfelszabadítási okokból megszüntették, ám a jelek szerint ez nem vált be. Az idei foghíj állítólag nem okozott zavart, mivel a felek csak jövőre kötnek új, hároméves szerződést. A tavalyra érvényes, legutolsó, közzétett ár 13,87 forint. Az új érték ennél alacsonyabb, ami az MVM-nél bevételcsökkenést valószínűsít. A kormány a lakossági áramnagykereskedelmi ár csökkenése nyomán értelemszerűen mérsékelhetné a végfogyasztói árat, vagyis a lakossági áramrezsit is. Ám a most nyert többletet a kormány információink szerint lakossági rezsicsökkentés helyett az áramhálózatok karbantartási keretének emelésére szánja.