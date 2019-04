Május 10-én indul a jegyértékesítés a magyar–walesi összecsapásra

A magyar válogatott június 11-én fogadja Walest a Groupama Arénában.

A magyar labdarúgó-válogatott június 11-én Walest fogadja a Groupama Arénában a 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatban, a mérkőzésre május 10-én indul a jegyértékesítés. A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának beszámolója szerint – akárcsak a horvátok elleni mérkőzés előtt – a Wales elleni találkozóra is elővásárlási lehetőséget biztosítanak a Szurkolói Klub tagjai számára, akik május 10-én 8 órától juthatnak hozzá a belépőkhöz, 15 százalékos kedvezménnyel. A Szurkolói Klub-tagsághoz továbbra is szükség van szurkolói kártyára. A Szurkolói Klub-tagsággal nem rendelkezők május 13-án 8 órától vásárolhatják meg jegyeiket a mérkőzésre. A jegyvásárláshoz klubkártya nem kötelező, de beléptetéskor a rendezők ellenőrizhetik a szurkoló személyi azonosságát és a jegyen szereplő adatokat. A jegyárak nem változnak: elhelyezkedéstől függően 3500-tól 15 ezer forintig lehet megváltani a belépőket. A találkozóra szóló jegyek interneten a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, személyesen pedig közel 350 értékesítési ponton, a TEX viszonteladóknál szerezhetők be. A magyar válogatott 2-0-s szlovákiai vereséggel kezdte a sorozatot március 21-én, majd három nappal később házigazdaként 2-1-re legyőzte a világbajnoki ezüstérmes horvátokat. Júniusban, a Wales elleni összecsapás előtt három nappal, Azerbajdzsánban vendégeskedik Marco Rossi szövetségi kapitány együttese.