Csaknem húszmilliárd ragadt bent a Matolcsy-rokon végelszámolás alá került bankjában

Egyértelmű és logikus összefüggés van a fizetések és a lakásárak között.

Régiótól függően jelentős eltérések vannak a lakásárak és a nettó fizetések terén az országban. A bérek növekedése általában együtt jár a lakásdrágulással, ám vannak e téren komoly kilengések – derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Budapesten a legmagasabb például a nettó átlagfizetés: több mint 275 ezer forint. Ez 38 százalékos – az országban leglassabb ütemű - emelkedést jelent 2014-hez képest. A lakásárak mégis itt nőttek a legnagyobb mértékben: az átlagos négyzetméterár 123 százalékkal 657 ezer forintra nőtt 2014 és 2018 között. A másik végletet jelenti Jász-Nagykun-Szolnok megye, ahol a leggyorsabban emelkedtek a fizetések : a 49 százalékos növekedés után 2018-ban már 179 ezer forint volt az átlagos nettó bér. A lakások ennek ellenére itt drágultak a legkevésbé: az átlagos négyzetméterár mindössze 8 százalékkal lett magasabb, így most 118 ezer forint – mutatott rá Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője. Hangsúlyozta: a fizetések és a lakásárak változásának vizsgálatakor nem szabad figyelmen kívül hagyni a kiinduló állapotot. Ahol ugyanis az átlagosnál magasabbak a bérek, oda sokan költöznek, növelve ezzel a munkaerőkínálatot és fékezve a további béremelkedés ütemét. Az ingatlanok iránti kereslet ugyanakkor felerősödik egy ilyen helyzetben, ami viszont megdobja a lakásárakat. Nem mindenhol vannak persze ilyen komoly kilengések. Zala megyében például 2014 óta 41 százalékkal nőttek a nettó bérek, és nagyjából ezzel megegyezően – 44 százalékkal – emelkedtek a lakásárak is. Bács-Kiskun megyében a nettó fizetések 46 százalékos emelkedését a lakóingatlanok 52 százalékos drágulása kísérte. Borsodban pedig 44 százalékkal nőttek a nettó átlagbérek, miközben a lakáspiacon 39 százalékos áremelkedés következett be. Az viszont minden esetben kiolvasható a statisztikából, hogy hiába emelkednek a fizetések, a lakásdrágulás felemészti az egészet. Ha pedig Budapesthez viszonyítjuk az országos ingatlanárakat és béreket, az derül ki, hogy a fővárosiak fizetéséből jóval nagyobb ingatlanra telik vidéken. Az ingatlan.com számításai szerint a budapesti fizetés mindössze 56-82 százalékát lehet megkeresni a különböző megyékben: Győr-Moson-Sopron áll a legjobban, Szabolcs a leggyengébben e tekintetben. A budapesti négyzetméterárak töredékéért - akár 14 százalékáért - is lehet ugyanakkor például Nógrádban ingatlant vásárolni, míg Pest megyében kicsit több mint feleannyit kell fizetni egy négyzetméterért, mint Budapesten.