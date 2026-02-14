Nem hagyják a városligeti fákat! - Új fejlemények, értelmiségi kiáltvány

A Városliget Zrt. szerint ők csak a "szégyenfoltokat" tüntetik el. A társaság azt írta, a demonstráció akadályozza az évtizedek óta üresen álló, helyenként életveszélyes romépületek eltakarítását és a Városliget átfogó parkrehabilitációját. A fejlesztés célja, hogy a liget ismét a főváros büszkesége lehessen - tették hozzá. Ami a "büszkeséget" illeti, többen úgy gondolják, hogy az eredeti zöld ligetükre lennének inkább büszkék. Pártok és civil szervezetek tiltakoztak a Városliget fáinak kivágása ellen, több értelmiségi - köztük szakemberek - a Városliget, a Budai Vár és a főváros védelmében adtak ki felhívást.