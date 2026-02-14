A vadkacsák pedig köszönik szépen, remekül vannak.
Azonban úgy fest, hogy a kiállításokra még várni kell.
Egy éven belül több mint 20 százalékkal nőtt az immár 23 milliárdos kivitelezési költség.
Városliget, belgrádi vasút, Paks 2 és sportcsarnokok: hatalmas összegek mennek beruházásokra jövőre a gazdaságvédelem jelszava alatt.
Az épület 100 millió forintból épült.
Szemfényvesztésnek minősítette a városvédő Garay Klára, hogy „rangos nemzetközi elismerést” kapott a Magyar Zene Háza. A díj leginkább pénzért nyújtott szolgáltatásra emlékeztet.
Összesen 86 „idős fát” helyeznének át parkrekonstrukcióra hivatkozva, a kiszemelt darabok közül van olyan, aminek törzsátmérője meghaladhatja az egy métert is.
A mosdók nagyobb területet foglalnak majd el, mint két szabadidős létesítmény, amiket ellátnak.
Azt közölték, hogy közpénzből bonyolított utazásokra vonatkozó szerződések adatainak kiadása összesen 25 óra többletmunkát jelentene.
A Városliget Zrt. szerint ők csak a "szégyenfoltokat" tüntetik el. A társaság azt írta, a demonstráció akadályozza az évtizedek óta üresen álló, helyenként életveszélyes romépületek eltakarítását és a Városliget átfogó parkrehabilitációját. A fejlesztés célja, hogy a liget ismét a főváros büszkesége lehessen - tették hozzá. Ami a "büszkeséget" illeti, többen úgy gondolják, hogy az eredeti zöld ligetükre lennének inkább büszkék. Pártok és civil szervezetek tiltakoztak a Városliget fáinak kivágása ellen, több értelmiségi - köztük szakemberek - a Városliget, a Budai Vár és a főváros védelmében adtak ki felhívást.
Sou Fujimoto építész, Mozsár István, a Városliget Zrt. vezérigazgatója és Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa aláírták szerdán Budapesten a Bartók Központ - Magyar Zene Háza tervezői szerződését.
Bár a 2015-ös költségvetés csak jelképes összeget szán a Múzeum Liget projektre Baán László miniszteri biztos szerint, ahogy idén is, úgy jövőre is a rendkívüli intézkedésekre szolgáló alapból sikerül finanszíroznia a projekt előkészítését. Zugló polgármestere szerint ugyanakkor jobb lett volna, ha a kormány jobb belátásra tér és nem a pénzhiány miatt adják fel a tervet.