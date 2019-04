Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják a Momentum elnökét

Nem árultuk el a szakszervezetiséget és nem hódoltunk be a kormánynak – nyilatkozta lapunknak Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, reagálva a PSZ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között múlt pénteken létrejött stratégiai együttműködési megállapodással kapcsolatos kritikákra. A szakszervezet egykori főtitkára, Szőllősi Istvánné hétvégén a Facebookon adott hangot nemtetszésének, őt a PSZ Miskolc Városi Szervezetének vezetője, Csabalik Zsuzsanna követte. – Az együttműködési megállapodás nem azt jelenti, hogy mostantól kritika nélkül elfogadjuk a kormány valamennyi javaslatát. Éppen ellenkezőleg: több lehetőséget biztosít, hogy kifejezhessük véleményünket, aggályainkat, javaslatainkat – mondta Szabó Zsuzsa, hangsúlyozva: mindenhol jelen akarnak lenni, ahol oktatási kérdésekben születnek döntések, ezért csatlakoztak a Köznevelés-stratégiai Kerekasztalhoz is. – Nem azért ülünk ott, hogy bólogassunk, hanem hogy megfogalmazzuk a tagságunk kritikáit. Az utcán kiabálva ez nehezebben menne – fogalmazott az érdekvédő. A PSZ elnöke szerint az együttműködési megállapodás nemcsak azért fontos, mert a köznevelést érintő jogszabályok szakmai előkészítésébe bevonják a szakszervezetet és a jogszabály-tervezeteket is közvetlenül megküldik számukra, hanem azért is, mert a minisztérium kötelezettséget vállalt arra, hogy minden átalakítást egy átfogó helyzetelemzésnek kell megelőznie. A megállapodás ráadásul kitér arra is, a PSZ vállalja, hogy az egyeztetések során a stratégiai partnerséggel nem rendelkező, oktatásban érintett szervezetek véleményét – azok hozzájárulása esetén – megjeleníti. – Ez lehet civil szervezet vagy egy másik szakszervezet, akár a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is, ha igényt tartanak rá – mondta Szabó Zsuzsa. Az egyeztetésekkel kapcsolatban úgy nyilatkozott: elnökké választásakor arra kapott felhatalmazást a PSZ Kongresszusától, hogy tárgyalóasztal mellett érjen el eredményeket. – Ameddig van remény arra, hogy ez sikerüljön, addig ott is maradunk a tárgyalóasztalnál. De abban a pillanatban, hogy azt látjuk, az csak időhúzás, el kell gondolkodnunk a további lépéseken. A PSZ továbbra is kitart ötpontos követelése mellett: a 2019. szeptemberi béremelésért, az óraszámok csökkentésért, a pedagógusbérek vetítési alapjának minimálbérhez kötéséért, a többletterhek csökkentéséért és a kiszámítható jogalkotásért küzdenek. Minderre a Köznevelési Érdekegyeztető Tanács következő ülésén várnak érdemi reakciót a kormánytól. – Több út is vezethet céljaink eléréséhez, mi most a tárgyalás útját választottuk. De emlékeztettem a kormány képviselőit arra is: három éve mi szerveztük meg a Kossuth téri nagy esernyős tüntetést, majd az országos pedagógussztrájkot is. Erre most is képesek lennénk, ha szükség volna rá.