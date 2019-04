Nem megy Orbán Salvinihez Milánóba, távol tartja magát a populista-szélsőjobbos formációtól

Két Fideszes forrásunk is cáfolta, hogy a magyar miniszterelnök elfogadná a Liga elnökének meghívását a szélsőséges pártok hétfői randevújára Milánóba.

Népek és Nemzetek Szövetsége néven alakít hétfőn Milánóban új európai politikai formációt a szélsőjobboldali olasz Liga, és az eseményre Matteo Salvini olasz belügyminiszter, a párt elnöke Orbán Viktort is meghívta – írta az osztrák Die Presse, a lap cikkét a Klubrádió szemlézte először. Csakhogy a Népszavának két egymástól független Fideszes forrás is azt mondta, Orbán Viktor nem utazik Milánóba, nem fogadja el a meghívást. Ez egyébként a Fidesz jelenlegi helyzetében logikusnak látszik: a Fidesz ugyan kritikus helyzetben van az Európai Néppárton belül, tagságát felfüggesztették (magyar olvasatban ez „önkéntesen” történt), mind Orbán Viktor, mind Manfred Weber a Néppárt frakcióvezetője azt mondta, az EP-választások után dől el, hogy szakítanak-e. Információink szerint ugyanakkor a Fideszben még úgy látják: amíg a Néppárt fő politikai erejével, a német Kereszténydemokrata Unióval (CDU) működő kapcsolatot lehet fenntartani, addig nem érdemes kiprovokálni a szakítást. Márpedig – mint egy Fideszes forrásunk fogalmazott – a pártban abban bíznak, az új CDU-elnökkel, Annegret Kramp-Karranbeuerrel határozottan konzervatív irányba fordul Angela Merkel időszakához képest a német kormánypárt, így a jövőben javulhat a viszony a Fidesz és a CDU között. A Die Presse szerint egyébként Milánóban olyan kifejezetten szélsőjobboldali politikai alakulatok lesznek jelen, mint a német AfD, Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Gyűlés, a holland Geert Wilders pártja, vagy éppen az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ). Kapcsolata ezek közül a Fidesznek csak az Osztrák Néppárttal (ÖVP) koalícióban kormányzó Szabadságpárttal van. Mivel a Népek és Nemzetek Szövetsége nyilvánvalóan a Néppárt riválisa lesz, Orbán jelenléte az EP-kampányban egyértelmű szakítást jelentene. Nem ez az első eset egyébként, hogy – akár személyes politikai szimpátiája ellenére is – politikai racionalitásból lemond egy hasonló találkozót a magyar kormányfő. 2015-ben például kifejezetten szeretett volna Bécsben tett látogatása alkalmával az FPÖ elnökével, Heinz-Christian Strachével találkozni, mert őt tekintette a „jövő politikusának” Ausztriában, de mivel éppen választási időszak volt az országban, az ÖVP-ből megüzenték a magyar miniszterelnöknek: választhat, vagy Reinhold Mitterlehner ÖVP-s alkancellárral találkozik, vagy Strachével, a kettő együtt nem megy. Orbán végül fogcsikorgatva bár, de lemondta a megbeszélését az FPÖ elnökével. Más kérdés, hogy a két akkori rivális azóta már koalícióban kormányozza Ausztriát és Strache belügyminiszterként alkancellári rangot is kapott.