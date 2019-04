Még drágább lesz az üzemanyag

Pár év elég volt ahhoz, hogy komoly bajba kerüljön a vállalat, de az érintettek szerint nincs még minden veszve.



Az elfogadható szint alá csökkent a veszprémi Bakony Hús Kft. termelése, akár 20 napot is csúsznak a bérek, a cég visszaadta a bérbeadónak a szállító járművek zömét, összefoglalva tehát nagy bajba került Mészáros Lőrinc egykori mangalicacége - írja az Index.hu . Idén kezdtek akadozni a fizetések, ekkor már a féldisznó-beszállítók is csúszva kapták meg a pénzüket (bár ők a cégvezetés szerint már ki vannak fizetve), tudták meg az alkalmazottaktól. A Bakony Hús ráadásul eleve kevesebbet gyártott a készítményeiből (bacon, löncs, májas), napközben is alig állt autó a társaság parkolójában. Ezt az is okozhatta, hogy a kiszállítást végző hűtőkocsikat a társaság spórolás miatt visszaadta a bérbeadónak.

Az üzem most gyakorlatilag egyetlen 15 tonnás járművel, külső szállítókkal, egy vevő felé dolgozik.

A cégen az sem segített, hogy éppen a most bedőlt NHB Banknál vezette a számláját, ez is rontotta a likviditását.

Ám az érintettek bizakodóak, mert az aktív hitellel terhelt, de uniós forrásokkal is támogatott kapacitások kihasználására vannak érdeklődők. És a túlélésnek együtt drukkol munkaadó, munkavállaló és politikus.

Vákics Károly ügyvezető igazgató elmondása szerint ez ugyan igaz, de azért az elmúlt években így is sikerült létszámot és termelési szintet növelni, csak most nagyon összejöttek a dolgok: a húsiparban egyébként is gyengébb januári–februári időszakban estek ki vevők. A korábbi 90 alkalmazottból néhányan már maguktól is lemorzsolódtak, most 73-an dolgoznak a cégnél.

A társaság 749,5 millió forint vissza nem térítendő és 1,459 milliárd visszatérítendő támogatást is elnyert, így létszükséglet, hogy ne számolják fel. Most két út áll a cég előtt: vagy belekezd egy komoly fejlesztésbe, vagy csak megpróbál visszakapaszkodni a lejtmenet után. Vákics Károly szerint két hónapon belül rendeződik a lehetőségekhez igazított méretű cég sorsa. A remény most is az, hogy újra teljes gőzzel megindulhatnak a közétkeztetési szállítások.

A Bakony Hús korábban Mészáros Lőrinc és családjának érdekeltsége volt, a felcsúti oligarcha egy időben a 96 ezer sertés vágására alkalmas kapacitáson vágott mangalicákat is, de miután 2016-ban hazai pénzügyi befektetők felé kiszállt, már nincsen kapcsolata a céggel. A vállalat ezután fordult a közétkeztetés felé. 2017-ben 2,3 milliárd forint volt az árbevétele, de csak 15 millió forint adózás előtti eredmény párosult hozzá. A cég állítólag 2018-ban is hasonló számokat produkált.