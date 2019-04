Jogalap nélkül fellebbezett: marad Karadzic életfogytiglani büntetése

Elutasította Radovan Karadzic életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt egykori boszniai szerb elnök fellebbezését szerdán az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT).

A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék 2016-ban 40 év börtönnel sújtotta Karadzicot az 1992-1995-ös, csaknem százezer halottat követelő boszniai háborúban elkövetett népirtás, illetve háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt. Ezt a bíróság ügyeit mandátuma lejárta után átvevő MICT nemrég jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosbította. A magát ártatlannak valló, 73 éves elítélt fellebbezett a határozat ellen, annak felülvizsgálatát kérve. Az ügyben eljáró testület szerdán arról számolt be, hogy nem fogadták be a kérelmet, mert jogilag megalapozatlan. Az így érvényben maradó ítélet szerint Karadzic a srebrenicai mészárlásért is felelős, amelyben a boszniai szerb erők mintegy nyolcezer muzulmán férfit és fiút gyilkoltak meg. A boszniai szerb elnöki tisztséget 1992-től betöltő Radovan Karadzic ellen már 1995-ben vádat emeltek, ő azonban éveken át bujkált, s csak 2008 júliusában fogták el Belgrádban és adták ki Hágának, ahol a következő évben kezdődött meg a pere. Karadzic megítélése Bosznia-Hercegovinában máig vitatott. Az ország többségében bosnyákok és horvátok lakta részében egyértelműen háborús bűnösnek tartják, míg a szerbek lakta területeken inkább hősként tekintenek rá.