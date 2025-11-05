A 44 éves férfit tíz gyilkosság, illetve 27 gyilkossági kísérlet vádpontjában találta bűnösnek az aacheni bíróság.
Az egyik áldozat hozzátartozója megpróbált rárontani a tárgyalóteremben.
A terrorista önmagát „profi forradalmárnak” nevezte, és megköszönte az újbóli döntést.
Elutasította Radovan Karadzic életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt egykori boszniai szerb elnök fellebbezését szerdán az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT).
Elrendelte Hoszni Mubarak volt egyiptomi elnök perének újrafelvételét a kairói semmítőszék, jelentette be tegnap az egyiptomi állami televízió.