„Itt a gyermek érdeke az utolsó”

Folyamatosan hazudik és félretájékoztat a kormány a fóti Károlyi István Gyermekközpont bezárásáról – állítja Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, aki szerdán egy újságíróknak és civil szervezetek képviselőinek tartott háttérbeszélgetésen cáfolta a kabinet állításait. A szociális államtitkárság még 2017-ben jelentette be: felszámolják a fóti Gyermekvárosként elhíresült intézményt annak az országos programnak a részeként, mely keretében megszüntetnék az összes „zárt, tömegszerű” szociális otthont. A kormány szerint a fóti gyermekotthon korszerűtlen, az épületek több mint hatvan évesek, az intézmény maga a „szocialista nosztalgia” maradványa. Szél Bernadett szerint az igazság ezzel szemben az, hogy a gyermekotthon nem zárt, nem „tömegszerű” és nem korszerűtlen. A gyermekközpont mindenki előtt nyitott, szerves részét képezi a város életének – ami nem is csoda, hiszen a fóti Károlyi-kastély 43 hektáros, ősfás parkjában helyezkedik el. A kastélyban nem élnek gyerekek: a különleges szükségletű (például mozgáskorlátozott) gondozottak három, maximum nyolcfős lakóotthonban élnek – ezeket 2005-2008 között alakították ki. A speciális szükségletű (például pszichés gondokkal küzdő) gyerekek otthona 32 férőhelyes és nyolcfős csoportokkal működik. A 152 millió forintból felújított épületet 2010-ben Soltész Miklós, a második Orbán-kormány szociális államtitkára adta át. Fóton gondozzák az országba felnőtt kísérő nélkül érkezett menekült gyerekeket, ők szintén kisebb lakóotthonokba kerültek. A fóti gyerekeket Zalaegerszegre, Kalocsára, a budapesti Hűvösvölgyi Gyermekotthonba, a menekült gyerekeket pedig Aszódra költöztetnék – igaz, utóbbiakkal kapcsolatban már Hévízgyörk is felmerült. A kormány nem ad érdemi tájékoztatást, sőt már az üggyel kapcsolatos adatokat is titkosították tíz évre. Szél Bernadett azonban körbejárta valamennyi intézményt. Kiderült: a zalaegerszegi épület lepusztult állapotban van, nincs elég szakember, a férőhelyek száma pedig már most meghaladja a törvényi korlátot: 40 gyermek helyett 48 lakik ott, a fótiakkal számuk 72-re emelkedne. Hasonló a helyzet Kalocsán is, és a Hűvösvölgyi Gyermekotthon sincs felkészülve arra, hogy különleges szükségletű gyermekeknek biztosítson szakellátást. – Ha egy kastély megszerzéséről van szó, a gyermekek érdeke az utolsó – fogalmazott Szél Bernadett. Az újból kormánypártivá vált Magyar Nemzet írta meg: a Károlyi-kastély és parkja állami protokoll-események színhelyéül szolgál majd. A beszélgetésen résztvevő Magyar Helsinki Bizottság és a Menedék Egyesület képviselői hangsúlyozták: a bizonytalanság különösen nagy veszélyt jelent a menekült gyerekekre. – Fontos lenne, hogy a továbbiakban is elérhessük őket – mondta a helsinkis Bakonyi Anikó. A Menedékes Bognár Katalin hozzátette: a civileknek lényegében az embercsempészekkel kell versenyt futniuk a menekült gyerekekért.