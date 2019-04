Más szemében a szálkát

Domokos László ÁSZ elnök szerint pénzügyi szempontból botrányos, anarchiára jellemző állapotok uralkodnak az egészségügy egyes területein. Azokon a helyeken, ahol a pénzügyek nincsenek rendben, új gazdasági irányításról kell gondoskodnia az államnak. Így pl. a központi költségvetési szervként működő kórházakban, amelyek idei tartozásállománya február végére átlépte a 23 milliárd forintot a Magyar Államkincstár adatai szerint. Annak ellenére, hogy a 2019. évi költségvetési törvény szerint idén 101 milliárd forinttal többet költenek az egészségügyre, mint tavaly.

Szerintem azonban hiába épül új kórház, ha nincs orvos, nővér benne. És hiába ad béremelést az egészségügy személyzetének, attól még nem lesznek többen. Akik pedig rendelkezésre állnak, nem fognak tudni többet dolgozni. Ezért is, bár a béremelés szükséges és indokolt, az egészségügyet mint szolgáltatást, nem teszi sem jobbá, sem hatékonyabbá.

Ugyanakkor abból, hogy az egészségügyre többet költ a kormány, még nem következik, hogy az egészségügyi intézményekben rendelkezésre áll valamennyi olyan eszköz, anyag, technika, amely az ellátások maradéktalan ellátásához kell. Nagyon sok kórház e tekintetben komoly hiányosságokkal küszködik. Van, amelyikben már szinte őskövület a rendelkezésre álló, használt technika. Hiába költ tehát többet a kormány az egészségügyre, a kórházak adóssága ettől még nem lesz kevesebb. Amelyet – mint ezt belengették – a jövőben nem is fognak finanszírozni.

A hónapról hónapra folyamatosan újragenerálódó adósságállomány egyértelműen az alulfinanszírozottság jele, a kórházak már 2000-es évek második felétől kezdve nem jutnak hozzá a feladataik ellátásához szükséges és elégséges forrásokhoz. Pedig egy ellátásnak, legyen az bármi, megvannak a valós költségei. És ha nem adnak ennek fedezetére elegendő pénzt, akkor az adósság újra és újra felhalmozódik. Ezért is áll fenn az a brutális állapot, hogy a kórházak nem tudnak egyszerre eleget tenni a gazdálkodásukat szabályozó előírásoknak és az ellátási kötelezettségükről szóló szabályoknak. Akármelyiket tartják is be, automatikusan megsértik a másikat, és ezt egy új gazdasági irányítás sem fogja tudni megoldani.

Az ÁSZ szerint a jogszabályi előírások betartása, a szabályos működés biztosítása és fenntartása alapvetően nem pénzkérdés. A Számvevőszék rámutatott: az is közérdek, hogy az egészségügy hatékonyan működjön, a betegek a lehető legmagasabb szintű ellátást kapják, mindezt az egészségügy a legeredményesebb módon nyújtsa. Ehhez mindenekelőtt szabályosan és átláthatóan gazdálkodó egészségügyi intézményekre és gazdasági társaságokra, valamint adósságrendezés mint tűzoltás helyett a működő finanszírozásra van szükség.

A Számvevőszék szerint a kórházak mint a központi alrendszer intézményei meghatározó súlyt képviselnek a közpénz felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban, ezért kötelesek a közpénzt és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kezelni, valamint maradéktalanul megfelelni a gazdálkodásukra vonatkozó törvényi előírásoknak. Nagyon érdekes: az ÁSZ-nak valahogy nincsenek ilyen aggályai az átláthatatlan és nagyon sokszor szabálytalan kormányzati gazdálkodás kapcsán. Pedig a kormányzat még inkább meghatározó súlyú a közpénzek felhasználása terén és az állami vagyonnal való gazdálkodásban.

Ami pedig a 101 milliárd többletet illeti: van vagy 152 kórház Magyarországon. Ha ezt az egy évre adott 101 milliárdot szétosztjuk közöttük, akkor mennyi is jutna egy kórházra, egy hónapra? Hány embert kell ellátniuk? Mennyibe kerülnek az egyes ellátások? És akkor még nem is beszéltünk a szakrendelőkről, háziorvosokról. Mindezek tükrében mire és mennyire is futja ez az összeg? Még tűzoltásra sem lesz elég. Kell-e ennél jobb bizonyíték erre, mint hogy két hónap alatt 23 milliárd adósság keletkezett?

Ha az egészségügy nem kapja meg a valós költségeinek a fedezetét, akkor ha a legjobb közgazdászt ültetik is a nyakukba kancellárként, még a legésszerűbb gazdálkodás mellett sem fogja tudni kihozni nullszaldóra a költségvetést. Miközben az egészségügyi kancellária intézménye csak még többet visz el az egészségügy kasszájából.

Mindezek tükrében ez a 101 milliárd, bár biztos, hogy lesz helye, akkor is csak szemfényvesztés. Még akkor is, ha egyébként igaz a több pénz. Minimum a stadionokra költött pénz a maga teljes egészében kellene az egészségügyre. Apropó, nagyon rosszul érzem magam. Nem tudja valaki, hogy melyik az ügyeletes stadion?