Hősök terecskéje

Majd megtanulják azok a renitens újpalotaiak, meg rákospalotaiak – nem is beszélve a pestújhelyiekről –, hogy nem érdemes kikezdeni a nemzeti együttműködés rendszerével. Mindazok, akik tavaly ősszel ellenzéki polgármestert választottak a kerület élére, igaz, egy másik ellenzéki helyébe. Persze velük bűnhődnek a kormánypárti szavazók is, de hát miért maradtak kisebbségben. A hét fideszes, valamint a pártjukból kizárt három és az MSZP-ből kizárt egy képviselőnek – együtt többségben - így sikerült immár harmadszor is megakadályoznia, hogy legyen az idei évre költségvetése a XV. kerületnek.

Hatalmas eredmény. Ennyire népes településsel – várossal, kerülettel – ilyen még sosem fordult elő. Különben is, ettől még működőképes az önkormányzat, csak – például – a közalkalmazottak béremelése marad el, meg a civil szervezetek nem jutnak hozzá a szükséges támogatásokhoz. A központi hatalom helyi letéteményesei viszont folyamatosan megmutathatják, hogy velük (mármint a NER-rel) nem lehet kukoricázni. Kedden már az is eredmény volt, hogy egyáltalán hagyták napirendre tűzni az ügyet, mert legutóbb ezt is megakadályozták. A szavazásnál azonban újra jelezték, hogy engedékenységük csak eddig terjedt.

A személyeskedésektől és zavaroktól sem mentes ülésen mindenről volt szó, csak a lényegről nem. Hogy tudniillik a fideszesek a kerületi jegyző, Lamperth Mónika fejéért cserébe lennének hajlandók egyezkedni. Németh Angéla polgármester pedig többször tudtukra adta, hogy elégedett az egykori belügyminiszter munkájával, s már csak azért sem enged, mert akkor utána újabb – hasonló – követelések következnének.

Így viszont a kerület büntetésben marad. A fideszesek és a „függetlenek” szilárdan állnak a vártán, még akkor is, ha ettől mintegy 80 ezer embernek lesz rosszabb. Az őszi önkormányzati választáson bizonyára értékelik majd kitartásukat.