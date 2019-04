Minden ötödik embert a rossz ételek visznek sírba

Az UV-sugárzás nemcsak a bőrre, a szemre is veszélyes lehet. Kutatások szerint összefüggésbe hozható a szürke és a kúszóhályog kialakulásával, és növelheti a vakság fő okának tartott makuladegeneráció előfordulásának esélyét is. A megfelelő napszemüveg megóvja a szemet a káros sugaraktól.

UV-sugárzás egész évben éri az embert, és nemcsak a bőrre, a szemre is veszélyes. Leginkább a nyári hónapokban, különösen 10 és 15 óra között, illetve a fényvisszaverő felszínek közelében: vízparton, homokos részeken vagy hóban, illetve magashegységekben. Két fajtáját: az UV-A-t és az UV-B-t szokták megkülönböztetni: az UV-B, mivel nagyobb energiát hordoz, károsabb, azonban ennek nagy részét a szaruhártya és a szemlencse elnyeli. Az UV-A sugárzás kisebb energiájú, de kevésbé nyelődik el a szem elülső szöveteiben, így több károsodást tud okozni a szem belsejében – figyelmeztetett dr. Schneider Miklós, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának adjunktusa.

Szembajok

Az UV-sugárzás, a kutatások szerint összefüggésbe hozható a szürke és a kúszóhályog kialakulásával, és növelheti a vakság fő okának tartott makuladegeneráció (MD) előfordulásának esélyét is. A kúszóhályog (pterygium) gyakran jelenik meg vízparton vagy magas hegységekben dolgozóknál. A betegség tulajdonképpen a szemfelszínen nőtt kötőhártya vastagodás, ami azért veszélyes, mert rá tud kúszni a szaruhártyára, ahol gyulladást, fénytörési hibát, de akár jelentős látásromlást is okoz. A nagy mennyiségű UV-sugárzás elősegíti a szürke hályog kialakulását is, de akár rákot is okozhat nemcsak a szemhéj bőrén, hanem a szemben is - mondta dr. Schneider Miklós.

Ha viszonylag rövid idő alatt nagymértékű UV-hatás éri a szemet, például síelésnél, ahol - megfelelő védelem nélkül - a ritkább levegő és a tiszta égbolt által felerősített, hóról visszavert fény megégeti a szem szaruhártyáját, hóvakság alakul ki. A heves panaszok - vörös, könnyező, szúró és égő szem – néhány nap alatt regenerálódnak - mondta a szakember.

A vakság vezető okaként emlegetett makuladegeneráció (AMD) és az UV-sugárzás közötti kapcsolat jóval kevésbé egyértelmű. Egyes kutatások azt bizonyítják, hogy növeli a rizikót, míg mások nem találtak összefüggést a kettő között – hangsúlyozta Dr. Schneider Miklós.

Nem mindig jobb a drágább

A megfelelően védő napszemüveg az UV-A és az UV-B sugarakat is kiszűri. UV400-as jelzéssel ellátottat érdemes választani, mert ez 400 nanométerig a sugárzás 100 százalékát blokkolja. A színe és a sötétsége az UV- sugárzás szempontjából nem fontos szempont, a formája viszont számít. Minél nagyobb, annál jobb, hiszen az oldalról bejutó napsugarak is károsíthatják a szemet, ezért hajlított ívű, nagy lencséjű napszemüveget érdemes választani - ajánlotta a szakember, hozzátéve, hogy nem biztos, hogy a drágább jobb is.

A polárszűrővel ellátott napszemüveg viselése kényelmes lehet vezetéskor vagy vízi sportolásnál, amikor az alulról érkező visszaverődő sugarak csillogását is megszűrik, de önmagában a polárszűrő azonban nem védi a szemet, UV-szűrőre is szükség van – figyelmeztetett az adjunktus. A gyerekeknek a megfelelő napszemüveg mellett széles karimájú kalap viselése még borúsabb időben is ajánlott.

Az UV-szűrő nélküli lencsék csak sötétítenek, azzal, hogy a pupilla kitágul, még több káros sugárzás érheti a szemet. Dr. Schneider Miklós hangsúlyozta,

a napba nézni még UV-szűrős napszemüvegben is tilos, mert a direkt napfény fókuszálódik és megégeti a retina éleslátásért felelős központját, ami maradandó károsodást okozhat.