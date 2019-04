Ha Orbán nem megy Milánóba, Salvini jön el Budapestre

A Fidesz nem csatlakozik az új populista pártszövetséghez, de azért barátságosan pillog rá. Matteo Salvini látogatása is erősítheti az olasz és magyar jobboldal kapcsolatait.

A populistákhoz való csatlakozást aztán több fideszes forrás cáfolta; az is kiderült, hogy Orbán nem veszt részt a nyitóeseményen. A miniszterelnök helyett utazhatott most az olasz városba Kövér László, aki szerdán is hangsúlyozta, hogy a Fidesz az Európai Néppártban (EPP) képzeli el a jövőjét. Kövér László a közmédiának azt mondta: álláspontjuk ott találkozik, hogy az EPP-nek nyitottnak kell lennie a tőlük jobbra lévő politikai erők felé is, nem csak balra. Ezzel részben az EPP-t is felértékelik, részben alternatívákat is nyithatnak a választók előtt, hogy milyen Európát is akarnak valójában.Nem vetették fel, hogy a Fidesznek el kellene hagynia a néppártot, és a Fidesz ezt nem is tervezi. Salvini és pártja nyilvánvalóan el fogja dönteni, hogy a választások után adott esetben egy megújuló, vagy magát újrafogalmazó EPP-be kíván belépni, vagy egy új szövetséget építenek az Európai Parlamentben.