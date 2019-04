A bor sem egészségesebb, mint a cigaretta

Már napi 8,5 perc könnyű mozgás is segíthet csökkenteni az ízületi fájdalmakat.

A térdfájás az idősebb korosztály egyik leggyakoribb mozgásszervi panasza, amelynek oka a porckopás lehet. A fájdalom csökkentésének egyik módja a sportolás, de sokan azt hiszik, ez hosszú és megterhelő mozgást jelent. A szakemberek szerint azonban már egy kis tornával érezhető lesz a változás.

Egy új kutatás szerint már heti egy óra mozgás is segít az osteoarthrozis (ízületi kopás) okozta térdfájdalmak enyhítésében - írt a hvg.hu . Ez naponta 8,5, azaz nagyjából tíz perc aktivitást jelent, ráadásul a tanulmány szerint, amelyet az American Journal of Preventive Medicine című folyóiratban publikáltak, nem is kell megerőltető vagy bonyolult gyakorlatokat végezni: sétálni is elég.