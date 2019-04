Az önálló pályázók 6 és 8 millió forint közötti összegig, míg az önkormányzatok 50 millió forintig igényelhetnek támogatást.

Egy évvel meghosszabbította tanyavillamosítási pályázatát az Agrárminisztérium (AM), így a Vidékfejlesztési program keretében 2020. április 3-ig nyújthatják be támogatási kérelmüket a pályázók - nyilatkozta az AM vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Kis Miklós hozzátette: a 8 milliárd 200 millió forint keretösszegű támogatásra az alapinfrastruktúrával nem rendelkező tanyasi térségek önkormányzatai és lakói pályázhatnak.

A pályázat többek között a tanyavillamosítást, a vízellátás kiépítését, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések megvalósítását támogatja.

Az önálló pályázók 6 és 8 millió forint közötti összegig, míg az önkormányzatok 50 millió forintig igényelhetnek támogatást. A szükséges önrész minimális, az egyénileg pályázóknál 5, az önkormányzatoknál 15 százalék, a megvalósításra pedig két év áll rendelkezésre.