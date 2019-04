Hetente egy nő belehal, de a Fidesz EP-listáját vezető Trócsányi szerint ráérünk

Öt éve nem sikerült a ratifikálni a családon belüli erőszakot szigorúbban büntető Isztambuli Egyezményt, az igazságügyi miniszter pedig úgy tűnik, tovább jegelné a témát.

Tóth emlékeztetett arra is, hogy– a nemzetközi egyezmény integrálásának jogi folyamata általában két-három évet vesz igénybe, de nálunk öt éve nem történt előrelépés az ügyben,Már az is a hárítás egy formája, hogy levelére Trócsányi helyett Völner Pál államtitkár válaszolt , bár az igazságügyi miniszter megbízásából: Völner kifejtette, hogy a Folyamatban van az Európai Unió csatlakozása is az Egyezményhez.- írta az államtitkár.