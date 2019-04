Van megoldás a tükörképükkel harcoló madarak megnyugtatására

Meg is sérülhetnek azok a madarak, amelyek az épületek ablakán, autók visszapillantó tükrében a saját tükörképükkel harcolnak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) tájékoztatása szerint van megoldás a madarak költési időszakának kezdetével felerősödő területféltő magatartásra.

Nemcsak Magyarországon és Európában, hanem más kontinenseken is rendszeresen megfigyelnek − elsősorban tavasszal − autók visszapillantó tükrét és szélvédőjét vagy házak, irodák ablaküvegét mániákusan csipkedő, kopogtató madarakat, amelyek akár napokon keresztül támadják a tükörképüket. A jelenség hátterében a madarak költési időszakának kezdetével felerősödő területféltő magatartása, és ezzel összefüggésben a civilizációs környezet "tükörkép-szennyező" hatása áll – olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapján

Tavasszal a hosszabbodó nappalok hatására szaporodási izgalomba kerülő hímek fészkelőhelyet keresnek maguknak és leendő párjuknak, majd énekléssel kijelölik ennek határait, miközben fülelve keresik a rivális hímeket. Mivel a természetben nincs a mesterséges tükröződőkhöz hasonló felület, az állatok nem tudtak alkalmazkodni, felkészülni erre az ingerözönre. A nyugodt víztükörben tükröződő „ellenfél” legyőzhető, mivel a hullámzással a kép teljesen eltűnik és a víz újabb elsimulásáig nem is tér vissza.

A hormonoktól feltüzelt hímek saját tükörképükkel vívott, sokórás mániákus harca teljesen természetellenes körülmények között zajlik, hiszen az "ellenség" nem adja fel, így a madár képes a végkimerülésig küzdeni. Eközben nem táplálkozik rendesen, nem tudja a területét megvédeni a valódi riválisoktól, és akár a fiókák etetésébe való besegítést is hanyagolhatja. Az ablakban tükröződő madár „támadása” következtében ráadásul a betörő üveg fizikai sérülést is okozhat. A mániákus madarak akár több hétig jelentkező, naponta órákig tartó kopogása, az üveg és az autó összepiszkítása az embereket is zavarhatja.

Van megoldás

A jelenség megelőzésére csak annyit kell tennünk, hogy eltakarjuk a tükröződő felületeket; behajtjuk a visszapillantó tükröket. A tükröződés csökkenthető függönnyel, de kihelyezhető a madarakat riasztó „rémzsinór” is. Az egyesület honlapján számos módszert ismertetnek, de megjegyzik, a legbiztosabb védelmet a fizikai elszigetelés: a szúnyogháló és az autó ablakainak letakarása nyújtja.