Viharral távozik a hőség - Pusztító lesz az idei El Nino

Szombat éjszaka végre egy kis felfrissülést hozó vihar szakadt az országra, s a meteorológusok szerint is végéhez közeledik a – most már hivatalosan is – leghosszabb Magyarországon kiadott hőségriasztás. A sivatagi meleget mindenki megszenvedte, ám leginkább a gyerekek és az idősek voltak veszélyben.