Ez boszorkányüldözés - a kórházigazgatók kiborultak, az érdekképviseletük hallgat

Vége a kegyelmi állapotnak, mivel a kormánypárt úgy számol: az EP-választás nyertese mindenképp az Európai Néppárt lesz

"Olyan lesz a kampányunk, mint minden más Fidesz-kampány." Így válaszolt egy befolyásos kormánypárti politikus kérdésünkre, hogy visszafogják-e magukat az EP-választások kampányában, aminek hivatalosan ma jelentik be a kezdetét a budapesti rendezvényközpontban, a Bálnában. Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője korábban három pontos ultimátumot intézett Orbánhoz és egyebek mellett az EU-ellenes kampány leállítását kérte, ennek hatására pedig gyorsan el is tűntek a közterületekről a Jean-Claude Juncker bizottsági elnököt gyalázó plakátok, és az előzetes fideszes ígéretekkel ellentétben nem kerültek a helyükre az EB alelnökét, Frans Timmermanst támadó újabb darabok. A Népszava információi szerint azonban vége a kegyelmi állapotnak, az EP-kampányban ismét az EU lesz a Fidesz célpontja.

Bár egy fideszes forrásunk úgy fogalmazott, hogy „kemény, de igaz állításokat fogalmaznak majd meg az Európai Unió működésével kapcsolatban” a kampány részeként, ezt a kijelentést érdemes távolságtartással kezelni. Mert a kormányzati kommunikáció már most is számos csúsztatással fűszerezett állítást fogalmazott meg, például az „EU migránskártya programjáról”, vagy arról, hogy „az EU el akarja venni a magyar gazdáknak járó pénzt, hogy a migráció támogatására fordítsa”. A kampány része lesz nyilvánvalóan az az „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szinten történő kommunikációs kampány” is, amire éppen a napokban különített el tíz milliárd forintot a kormány.

Az esetleges néppárti reakciókról a Fideszben most többen is azt állították: ha a Juncker-plakátok miatt nem robban ki az EPP-ben egy belső vita arról, milyen értékeket kellene követniük, akkor Orbán a választások után kiprovokált volna egy ilyet. - Szükség van-volt egy tisztázó vitára, hogy világosan kiderüljön, mely tagpártok miként állnak a bevándorlás kérdéséhez, a konzervatív értékekhez, kik a jobboldaliak és kik azok, akik már inkább a liberálisokhoz állnak közelebb – mondta egy forrásunk. A képviselő hozzátette: „Nem kell komolyan venni, amikor Manfred Weber arról beszél: ha a Fidesz-képviselők támogatásán múlna, hogy az Európai Bizottság elnökévé választják, nem fogadná azt el.” Egyrészt azért nem, mert "kampány van, mindenki kampányol, Weber is", másrészt pedig a Fideszben úgy kalkulálnak: mindenképp a Néppárt lesz a választások nyertese, mégpedig úgy, hogy a frakció tagjainak létszáma legalább harminccal meghaladja majd a második legnagyobb képviselőcsoportét, így nem a 12-14 Fidesz-képviselő támogatásán múlik majd a szavazás eredménye.