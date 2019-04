Bayer Zsolt apró pilisszentkereszti faházért cserélte a várbeli lakást

Számlacsalók nem kizárólag a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségénél próbálkoztak. A rendőrség a hivatalos Twitter-csatornáján már tavaly októberben figyelmeztetett a módszerre: igaz, a videóüzenet csak szűk körhöz, ezernél is kevesebben felhasználóhoz jutott el.

A trükkről, ahogyan 122 millió forintot csaltak ki a Mazsihisztől, részletesen írtunk március elején. Időközben nyilvánosságra került egy kísértetiesen hasonló ügy. A BRFK beszámolója szerint egy ismeretlen nő telefonon felhívta az adott cég pénzügyekkel foglalkozó munkatársát, és magát egy partnercégnek kiadva közölte, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk, a következő esedékes kifizetést már a társaság új számlájára kéri. Az elkövetők készítettek egy hamis aláírással és cégbélyegzővel ellátott dokumentumot, amit másnap elküldtek a tévedésbe ejtett cégnek. Eddig minden pontosan ugyanúgy történt, mint a Mazsihisz átverésekor. A folytatás azonban különbözik. Bár a bűnözők által kiszemelt cég átutalt mintegy 116 millió forintot a megadott számlaszámra, és az egyik elkövető elment egy zuglói bankba, hogy felvegye a pénzt – a nyomozók lecsaptak rá, mielőtt ezt megtehette volna. A teljes összeg meglett, a rendőrök az elkövető társait is elfogták. A Mazsihisz esetében hat, ebben az ügyben négy személyt hallgattak ki gyanúsítottként. A rendőrség arról tájékoztatta lapunkat, hogy a nyomozó hatóságok nem csak az alapbűncselekményt, hanem az elkövetés „eszközcselekményeit”, a közokirat-hamisítást és a hamis magánokirat felhasználását is vizsgálják. A nyomozás ezen kívül minden esetben kiterjed a járulékos bűncselekmény, mint például a pénzmosás elkövetésének felderítésére is.

A nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség a konkrét ügyekről nem közölt részleteket. Egyelőre nem derült ki az sem, hány elkövetői körről van szó, és ezek kapcsolatban állnak-e egymással. A társaságoknak az tanácsolható, hogy ha írásbeli szerződésen alapul egy munka elvégzése, úgy a számlaszámváltozásra hivatkozó értesítés a felek közötti szerződésmódosítással történjen. Érdemes a kifizetések esetére kidolgozni egy eljárási rendet a bankszámla és a kedvezményezett ellenőrzésére. A munkatársakban – hangsúlyozta a rendőrség -- tudatosítani szükséges, hogy a pénzügyi utalások előkészítésénél csak hiteles információkra támaszkodjanak, és a számlabefogadás szabályainak megfelelően járjanak el, ellenőrizzék a kifizetés jogosságát. Így például azt, hogy a megadott számlaszám valóban szerepel-e a hivatkozott vállalkozás nyilvános céginformációs adataiban.