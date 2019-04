Hegyi Iván: Country szól a Fehér Házban

Kasza Tibi egész élete nyitott könyv a nagyközönség számára. Emlékezetes volt, amikor a Nagy duett egyik adásában a nyilvánosság előtt kérte meg szerelme kezét.

A komolyabb tudást (is) igénylő, jól bevált kvízt újra celebekre cserélte néhány hete a TV2. Ez is már megfuttatott műsor, hiszen a harmadik évada indult, de csak olyan, mintha vetélkedő lenne. Igazából nem lehet más célja, mint ismert emberekkel kitölteni majdnem másfél órát, hogy magasabb összegért lehessen eladni a reklámidőt. Az más kérdés, hogy az RTL Klubot – a már több mint két évtizede folytatott versenyben - ezzel a programmal sem sikerül megverni. De nyilván már úgy vannak vele a Róna utcában, hogy az ezüstérem is szépen csillog. Jobb híján.

Pedig igazán jól promotálták a Pénzt vagy éveket című produkciót, ám bizonyára készítői is tisztában vannak vele, hogy jobb napokon nem veheti fel a versenyt a Legyen ön is milliomossal. Feltehetően nem is ez a cél. Ha valaki nem tudná, ebben a műsorban mindig két meghívott celeb küzd a pénzért. Tízmillió forintról indul az adás, s a hat forduló alatt az összeg egyre csökken. Annak függvényében, hogy mennyire pontosan sikerül a „versenyzőknek” eltalálniuk az eléjük állított úr, vagy hölgy (fiú, lány, bácsi, néni) életkorát. Fordulónként egyre növekvő összeget vonnak le minden elhibázott évért. Végül van egy döntő is, a megmaradt forintokat pedig már csak akkor kapják meg a szereplők, ha ott pontosan ráhibáznak az eléjük állított alany korára.

A dolog egyrészt kínos. Ott áll egy szerencsétlen civil fényárban, kamerák kereszttüzében és két sztárocska ízekre szedi. Hiszen megpróbálják kitalálni, hány éves is lehet. Közben néha élcelődnek, néha sértő dolgokat is mondanak, de hát kit érdekel. Ugyanis valójában ennek az egész műsornak csak látszólag célja a vetélkedés. Sokkal fontosabb, hogy a stúdióba hívott „versenyzők” szerepelhessenek, elmondhassanak néhány – humorosnak, vagy hatásosnak tartott - történetet magukról. Legfőképpen pedig arról szól ez az egész, hogy a műsorvezető és főceleb, Kasza Tibi (leánykori nevén: Tibor) villoghasson.

Valaki egyszer a TV2 környékén kitalálhatta, hogy ez a(z) – egyébként jó kiállású, jó svádájú és népszerű – fiú annyira vonzza a nézőket, hogy elvisz egész programokat is. Attól kezdve pedig felfelé ívelt tévés csillaga. Előbb zsűritag lett a Nagy duett című műsorban, amely – emlékezetesen – arról szólt, hogy egy profi énekes mellé tettek egy ismert – de félig vagy egészen – amatőrt és együtt adtak elő dalokat. Aztán a zsűritagok köszörülték rajtuk a nyelvüket, majd egy pár kiesett, a többi továbbment. Végül a legjobbnak tartott nyert. A háromtagú bírálóbizottság összetétele többször változott, csak egy állandó volt benne: Kasza Tibi. Ő mindig élcelődött, viccelt és – bár korábban a Crystal együttes frontembere és énekese is volt – a legkevésbé mondott szakmai értékeléseket. Ezzel elérte, hogy egy ideig állandó show-műsora is lehetett a TV2-ben, ahol hozzá hasonlóan ismert és népszerű emberekkel beszélgetett meglehetősen felületesen. Aztán már másod-műsorvezető volt Liptai Claudia mellett egy korábbi, ugyancsak vetélkedőnek álcázott programban. Míg végül elindult a mostani műsora, ahol kellőképpen kiélheti magát. Amúgy szeretettel kekeckedhet, vagy éppen gúnyolódhat celeb kollégáival, de főleg úgy tehet, mintha igazi tévés egyéniség lenne.

Mindez azonban abszolút kielégíti (már csak azért is, mert bizonyára nem kis összegeket kaszál a műsorokért). Nemrég egy interjúban elmondta, hogy nagyon szerencsésnek tartja magát: „Huszonévesen voltam popsztár, harmincas éveimben megérkezett az életembe a tévézés, negyvenévesen pedig a család. Úgy érzem, hogy minden úgy történik, ahogy történnie kell, nem lázadok az idő múlása ellen.” Tegyük hozzá, az idő sem lázad ellene, kényszerűen tudomásul veszi, hogy napjainkban ennyivel is nagy karriert lehet csinálni. Vannak emberek, akik messzemenően ki tudják használni – és még kamatoztatják is – a tévés szereplés nyújtotta előnyöket.

Hiszen Kasza Tibi egész élete nyitott könyv a nagyközönség számára. Emlékezetes volt, amikor a Nagy duett egyik adásában a nyilvánosság előtt kérte meg szerelme kezét. Néhány hónapja az adott témát a teljes bulvársajtónak, hogy kislánya született. A már idézett interjúban arról is beszámolt, hogy kis családja mindig elkíséri a televíziós felvételekre. A mama a stúdió mellett eteti meg a picit, aki aztán az öltözőben alszik pár órát, amíg apuci kimerítő munkáját végzi. Mindez egyébként csak azért, mert Kasza Tibi – amúgy teljesen érthetően – nem akar lemaradni kislánya fejlődéséről, mindig vele akar lenni. Így tehát megteheti, amit megengednek neki.

A rajongók meg bizonyára könnyes szemmel kísérik e hatalmas sztár életének újabb és újabb epizódjait. Aminek csak egyik része a Pénzt vagy éveket, amely viszont így hasznos a csatornának és a műsorvezetőnek is. Közös érdekük, hogy együttműködésük minél tovább tartson. Hát istenem, a program olyan, amilyen, de az egyszerű nézőknek így is jó lesz, a reklámok meg jól elhelyezhetők az adott műsoridőben. Ennél több nem is kell. Aki komolyabb elfoglaltságra vágyik, keressen más adást.

Kasza Tibi az etetés egyik jelképe lett napjainkban. És büszkén vállalja is.