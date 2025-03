Ceauşescu és a magyar country

Az európai népi hitvilág szerint a garabonciás diák nem túl népszerű, hiszen másokra rontást hoz, az ördöggel is cimboraságban lévő bűbájos. Az 1976-ban, Temesváron alakult Garabonciás zenekarra viszont a rontást más hozta. Történelem, politika, az éppen aktuális kurzus haszonlesői. Történetük egy kicsit az erdélyi magyar értelmiség modern kori históriája is. Ezt örökíti meg Sárány Istvánnak a Kriterion Kiadó gondozásában megjelent Garabonciások című könyve, amelyet a Román Kulturális Intézet szervezésében a Három Hollóban mutatnak be Budapesten.